دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسود الترقب يوم غدٍ الأحد لمعرفة هوية بطل النسخة الخامسة عشر لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية لموسم "السباق إلى دبي"، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب "السباق إلى دبي" لجولة دي بي ورلد.

وتحمل الجولة الرابعة والختامية يوم غدٍ الأحد الكثير من الانتظار في ظل المعطيات التي تجعل المنافسة مفتوحة حتى النهاية، مع تواصل السباق الشرس بين اللاعبين سواءً لكسب لقب بطولة جولة دي بي ورلد البالغ مجموع جوائزها المالية 10 ملايين دولار أمريكي، أو التواجد في قائمة العشر الأوائل لترتيب "السباق إلى دبي" في ختام موسم جولة دي بي ورلد، وتقاسم الجوائز المالية الإضافية البالغة 5 ملايين دولار أمريكي.

وشهدت الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم السبت، كتابة اللاعب الإنجليزي مات والاس، التاريخ، بعدما حقق رقماً قياسياً لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة على مدار جميع نسخ البطولة، بتحقيقه 60 ضربة بواقع 12 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى صدارة الترتيب برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

ونجح الإنجليزي البالغ من العمر 32 عاماً وصاحب المركز 48 حالياً في ترتيب "السباق إلى دبي" من التفوق على نفسه، وبعدما اكتفى بتسجيل 4 ضربات تحت المعدل في أول جولتين، حقق هذا الرقم القياسي مستفيداً من تسجيله 9 نتائج "بيردي" في آخر تسع حفر على التوالي في الجولة الثالثة، ليقفز من المركز الـ 21 إلى المركز الأول.

وتشارك النرويجي فيكتور هوفلاند والإنجليزي تومي فليتوود المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق كل منهما 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.

وحل بالمركز الرابع الدنماركي جيف فينثر برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق 8 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، فيما تراجع الدنماركي نيكولاي هوجارد من المركز الأول إلى المركز الخامس بعدما اكتفى بتسجيل ضربتين تحت المعدل في الجولة الثالثة، ويشاركة المركز الاسكتلندي إيون فيرغسون الذي سجل 8 ضربات تحت المعدل في الجولة.

ويبدو أن الإسباني جون رام، حامل اللقب، خرج مبدئياً من السباق على الاحتفاظ على اللقب، لكنه حافظ على حظوظه حسابياً بعدما حقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح رصيده 11 ضربة تحت المعدل.

وتحسن أداء الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن التتويج بلقب الموسم لجولة دي بي ورلد "السباق إلى دبي"، بعدما سجل 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليصبح رصيده 8 ضربات تحت المعدل، مع سعيه لإنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن.

وتحدث مات والاس عقب نهاية الجولة الثالثة، وقال: "يا له من يوم رائع، فقط حاولت أن أبذل قصارى جهدي للعودة إلى المنافسة في البطولة، وأنا سعيد بقيامي بالأمر بهذه الطريقة واللعب بأداء عظيم، في الحقيقة لم أتصور أبداً أن تحقيق هذا الرقم ممكناً".

براون يفوز موسم جولة G4D

حقق مايك براون الفوز في موسم جولة G4D في بطولة جولة دي بي ورلد، بعد أن تم تقليص المنافسة إلى 18 حفرة بعد إلغاء لعب يوم الجمعة بسبب الطقس. قدم براون فوزه الثاني في G4D تحت اسم والده الذي رحل، بعد تحقيقه فوزًا بفارق ثلاث ضربات أمام أفضل لاعب في العالم كيب بوبرت، والفائز ببطولة G4D المفتوحة للدورة الأولى بريندان لولور، وكيرتيس باركلي من كندا الذين احتلوا المركز الثاني في تعادل.

يوم السيدات

لم تؤثر البداية الممطرة اليوم على فعاليات يوم السيدات، حيث كانت الحشود في الملعب تضج بالإثارة والترقب، وامتلأت قرية البطولة بالألوان. وأشعلت عروض المشروبات والمسابقات والموسيقى الحية أجواء الكرنفال، بينما أقام فريق Chicks with Sticks عيادة في منطقة الجولف للجميع. واحييت فرقة Oasis Faux Asis الحفل الختامي بمجموعة من أروع الكلاسيكيات الموسيقية الخالدة.

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حول جولة "دي بي ورلد"

جولة "دي بي ورلد" هي جولة الجولف الاحترافية الرئيسية للرجال ضمن مجموعة الجولة الأوروبية، مع جدول زمني عالمي يضم ما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة مختلفة خلال موسم 2023.

كانت تُعرف سابقًا باسم الجولة الأوروبية، التي تأسست في عام 1972، ويتضمن جدول موسم جولة "دي بي ورلد" 2023، خمس أحداث من سلسلة رولكس، إلى جانب أربع بطولات كبرى وحدث في بطولة العالم للجولف وثلاث بطولات مشتركة مع الجولة الامريكية، بالإضافة إلى البطولات التي تقام في جميع أنحاء العالم بحد أدنى 2 مليون دولار لجميع الأحداث التي تمت الموافقة عليها فقط من قبل جولة "دي بي ورلد".

يُختتم الموسم بحدث سلسلة رولكس الأخير، بطولة جولة دي بي ورلد، حيث سيتم تتويج الفائز بلقب ترتيب الموسم، "السباق إلى دبي" بالشراكة مع رولكس.

"دي بي ورلد"، المزود الرائد لسلسلة التوريد الذكية العالمية والحلول اللوجستية، هي الشريك الرئيسي في جولة "دي بي ورلد"، التي تديرها مجموعة الجولة الأوروبية.

حول مجموعة الجولة الأوروبية

مجموعة الجولة الأوروبية هي العلامة التجارية الشاملة للشركات التي تدير أربع علامات تجارية للمنافسات: جولة "دي بي ورلد" وجولة التحدي وجولة الأساطير، جنبًا إلى جنب مع الجولة الامريكية، هي الشريك الإداري لكأس رايد، وهي أكبر بطولة فرق للجولف.

تأسست مجموعة الجولة الأوروبية في عام 1972، وهي ملتزمة "بقيادة الجولف للأمام" من خلال مبادئنا التوجيهية المتمثلة في كونها مبتكرة وشاملة وعالمية.

مبتكرة: نحن نقود الابتكار في لعبة الجولف من خلال إنشاء محتوى حائز على جوائز وتنسيقات البطولة الرائدة واستخدام أحدث التقنيات ومشاركة المشجعين المبتكرة. نحن ملتزمون بجذب جماهير جديدة مع احترام تقاليد رياضتنا.

شاملة: نحن ملتزمون بإدراج جميع الذين يشاركونك حب لعبة الجولف. نحن متحمسون للتعاون الوثيق مع لعبة السيدات، والجولف لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز العديد من الفوائد الجسدية والعقلية للعب الجولف.

عالمية: منذ عام 1972، فاز لاعبون من 38 دولة مختلفة بالبطولات في جولتنا الرئيسية، بينما يصل البث المباشر لدينا إلى أكثر من 490 مليون منزل في أكثر من 150 دولة كل أسبوع، مما ينتج عنه ما يزيد عن 2200 ساعة بث عالمية لكل حدث. كما أننا نتمتع بدعم العديد من العلامات التجارية الرائدة في العالم مثل "دي بي ورلد" ورولكس وبي إم دبليو وطيران الإمارات وفورتينت وهيلتون وفيلوستي جلوبال وزوم كشركاء رسميين. بينما نضمن أن يكون لدينا تأثير إيجابي طويل المدى على مضامير اللعب، البلدان والمجتمعات التي نزورها من خلال "جولف من أجل الخير"، الاسم الشامل لالتزام مجموعة الجولة الأوروبية بـ "قيادة الجولف للأمام" بطريقة مستدامة بيئياً واجتماعياً.

حول سلسلة رولكس

سلسلة رولكس هي الفئة المتميزة من الأحداث في جولة دي بي ورلد، وتتكون من خمس بطولات في عام 2023، تقام في مجموعة متنوعة من مواقع الجولف ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء العالم، ويبلغ الحد الأدنى لمجموع الجوائز المالية لكل منها 9 ملايين دولار أمريكي و9000 نقطة متاحة في السباق إلى دبي.

تضم قائمة أبطال سلسلة رولكس بعضاً من أبرز الأسماء في لعبة الجولف، من خلال عرض الابتكار، الوسائط الغنية، تغطية البث والمحتوى وتجربة الأحداث المتميزة لأفضل اللاعبين في العالم.

تم إطلاق سلسلة رولكس في عام 2017، بالتزامن مع الذكرى الـ 20 لشراكة رولكس الدائمة مع مجموعة الجولة الأوروبية.

تضمن سلسلة رولكس في عام 2023، كل من: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي (19-22 يناير)، بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك (26-29 يناير)، بطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة (13-16 يوليو)، وبطولة بي إم دبليو بي جي أيه (14-17 سبتمبر) والبطولة الختامية بطولة جولة دي بي ورلد في دبي (16-19 نوفمبر)، حيث يتم تتويج بطل السباق إلى دبي بالتعاون مع رولكس.