الرياض: خلال فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية، أعلنت تداول السعودية عن انضمام ثلاثة أعضاء جدد إلى سوق المشتقات المالية، بالإضافة إلى استكمال عملية الإطلاق الناجح لعقود الخيارات للأسهم المفردة للبنك الأهلي السعودي.

وتشمل قائمة الشركات التي انضمت مؤخراً إلى عضوية سوق المشتقات المالية في تداول السعودية كلاً من الراجحي المالية، والخبير المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، ومن المتوقع أن تبدأ تقديم خدمات الوساطة خلال العام الجاري.

ويمثل إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة للبنك الأهلي السعودي خطوة مهمة تسهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط على مخاطر محافظهم الاستثمارية وإدارتها بكفاءة، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

نبذة عن ملتقى السوق المالية السعودية

يجمع ملتقى السوق المالية السعودية نخبة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي، بهدف تعزيز الحوار والابتكار في المشهد المالي العالمي وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الأسواق المالية الناشئة والأنظمة المالية المتطوّرة. ويركّز الملتقى على عدّة محاور رئيسية، بما في ذلك تطور السوق المالية، والاستراتيجيات الاستثمارية، وأهم المستجدّات التنظيمية، ليعكس بذلك التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. ويسعى الملتقى من خلال جدول أعماله المتنوع إلى توفير منصة لإجراء الحوارات المثمرة، وإبرام الشراكات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لمجموعة تداول السعودية في تعزيز مسيرة النمو والتحول في القطاع المالي.

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