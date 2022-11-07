أبوظبي: وقّعت مؤسسة "تحقيق أمنية" مُذكّرتي تفاهم مع شركة كلينكو للتجارة والاستيراد والخدمات، وشركة كلينكو لمعالجة النفايات والتي ستُسهم في دعم الأهداف والبرامج الإنسانية للمؤسسة المُتعلّقة بتحقيق أمنيات الأطفال الذين يُعانون من حالات صحية حرجة وذلك في نطاق إمارة أبوظبي.

وقّع مُذكرات التفاهم هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، وسعادة سلطان خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة كلينكو.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بجهود "مجموعة كلينكو" الرامية إلى الإيفاء بمسؤولياتها المجتمعية وترسيخ الوعي المُجتمعي للاهتمام بالأطفال الذين يُمثّلون مستقبل الغد، لافتاً إلى أن المؤسسة، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية"، تسعى على الدوام إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة والتي تُسهم في دعم جهود القيادة الرشيدة الرامية إلى نشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وأكّد الزبيدي: "يُسعدنا توقيع مُذكرات التفاهم مع مجموعات كلينكو التي سوف تُشكّل عامل دفع كبير لأعمال ومبادرات وأنشطة المؤسسة وأهدافها وبرامجها الإنسانية، وتُساهم في إضاءة شمعة الأمل في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم مع عائلاتهم".

وقال سعادة سلطان خوري: "في البداية نتوجه بكل الشكر والتقدير, الى قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه, ونقدر

كمجموعة كلينكو توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة تحقيق أمنية. كما نشعر بالفخر كوننا جزء من هذا العطاء الذي يهدف إلى تحقيق رغبات الأطفال المرضى وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم."

واختتم الزبيدي تصريحه بالقول: "نتطلّع قُدماً إلى عقد المزيد من الشراكات وتوقيع العديد من مُذكّرات التفاهم التي سوف تدعم مهمّتنا في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، خاصة مع معرفتنا بالدور الكبير والهام الذي تلعبه هذه الأمنيات في توفير الدعم النفسي لهم وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم العلاجية بسعادة".

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نبذة عن مؤسسة تحقيق أمنية

مؤسسة غير ربحية تقوم استراتيجيتها الإنسانية النبيلة على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية تُهدّد حياتهم بشكل عام . وهي مؤسسة مُرخّصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي.

وقد تمّ حتى الآن تحقيق أكثر من 5700أمنية لأطفال مرضى داخل وخارج دولة الإمارات يُعانون من أمراض خطيرة، دون تفريق في الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.