الرياض: أطلقت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله بالرياض، اليوم الاثنين مجلس ابتكار مطارات الرياض بالتعاون مع شركة كوجنيزانت، وهو بمثابة مبادرة رقمية للإبداع المشترك بهدف تحسين تجربة السفر وتعزيز رضا المسافرين في المملكة. جاء ذلك وفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين على هامش مؤتمر ليب 2024.

وكان قطاع السفر قد شهد انتعاشاً في صيف عام 2023، ما أدى إلى تغيرات جوهرية في سلوكيات المسافرين جراء ارتفاع توقعاتهم على الصعيد الرقمي، بما في ذلك بعض التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تشكل جزءاً من تحقيق رؤية السعودية 2030، الأمر الذي حفّز مجلس الابتكار لمطارات الرياض لرفع مستوى تجربة العميل بهدف خلق قيمة دائمة لجميع أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

من جهته علق الأستاذ أسامة الفواز الرئيس التنفيذي للاتصالات وتقنية المعلومات في مطارات الرياض على هذا التعاون قائلاً: «نثق بالقدرات المتميزة التي يتيحها هذا التعاون مع كوجنيزانت ونتوقع عدة مخرجات مهمة من مجلس ابتكار مطارات الرياض، حيث يتضمن الاتفاق إيجاد منصة مخصصة لتحديد أولويات المبادرات وحالات الاستخدام مع تراكم معارف الابتكار التعاوني وتعزيز تجارب إثبات المفهوم (PoC)، ومنتجات (MVP) بغرض تعزيز الإمكانيات وتشجيع الأفكار باتباع المنهجيات التي تتيح اختبار كفاءة المنتجات وتساهم في اكتشاف الأخطاء وتقليل التكاليف». وأضاف أن مطارات الرياض سيكون لها حق ملكية الحلول التي ساهم المجلس في تطويرها، ما سيمكّنها من مواجهة التحديات ومعالجتها واستطلاع الأفكار الجديدة مع توقّع سلوك العميل واستكشاف التطبيقات العملية للتقنيات الجديدة».

في السياق ذاته، قال الأستاذ طارق زرق العيون مدير عام شركة كوجنيزانت في السعودية: «يكمن هدفنا في إعادة تعريف تجربة السفر مع التركيز على العملاء والموظفين والشركاء لإحداث تأثير إيجابي بغرض الإسهام في تحقيق التطوير التقني في المملكة. وأضاف زرق العيون قائلاً: «نحن ملتزمون بدعم مجلس الابتكار وقيادته المؤسسية لتلبية احتياجات الأعمال الحالية والأعمال الناشئة، بالانطلاق من إسهامه في تسريع الجوانب التقنية بالشكل اللازم للوفاء بهذه المتطلبات». مؤكداً أنه بغرض تحقيق هذه الغاية، فقد تم تشكيل فريق من متخصصي الأعمال والتقنية من مطارات الرياض وكوجنيزانت للتعاون في مجال تطوير الأفكار وتوفير الإرشادات والتوجيه اللازم.

ومن المقرر اجتماع المجلس بشكل منتظم للتعاون في تحديد حالات الاستخدام التجاري للابتكار وتحديد أولوياتها والتوصل إلى الحلول والمخططات الإبداعية لمختلف العمليات التشغيلية ومبادرات التوسع. كما سيوجه المجلس دعواتٍ إلى عددٍ من الشركات المتخصصة في القطاع لتقديم وجهات نظر خارجية للحلول الناشئة التي بالإمكان تطبيقها في مطارات الرياض، إذ ستلجأ كوجنيزانت إلى تحويل حالات الاستخدام التجاري إلى أفكار قابلة للتنفيذ، مع الاستفادة من كافة الحلول المتاحة لتطوير التجارب الناجحة إلى منتجات يمكن تطبيقها والتوسع عبرها.

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