تفتح المسابقة المدرسية أبوابها مجانًا أمام طلاب جميع مدارس المنطقة الغربية في أبوظبي

يفوز أفضل 20 مشارك في التحدي بدعوة لخوض نهائيات المسابقة التي تقام في حلبة مرسى ياس خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1.

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت شركة أبوظبي إدارة رياضة السيارات عن إطلاق الدورة الثانية من تحدي أدنوك ياس في المدارس لمنطقة الظفرة، تزامنًا مع الاستعدادات لتنظيم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2022، ليفوز أفضل 20 مشارك في التحدي بدعوة لخوض نهائيات المسابقة التي تقام في حلبة مرسى ياس خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1.

وكانت الدورة الأولى من تحدي أدنوك ياس في المدارس لمنطقة الظفرة قد أقيم بالتزامن مع السباق الختامي للموسم الماضي محققة نجاحًا هائلًا، وتفتح المسابقة المدرسية أبوابها مجانًا أمام طلاب جميع مدارس المنطقة الغربية في أبوظبي ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا لتلهمهم في أن يصبحوا مهندسي المستقبل.

ويشجع التحدي طلاب المدارس المشاركين على تطبيق معارفهم في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بأسلوب عملي، حيث يعمل الطلاب على تطوير ملف رقمي لفريق فورمولا1 افتراضي يتضمن كل ما يتطلبه فريقهم الجديد، بما في ذلك تصميم سيارة فورمولا1 مصغرة، لتتولى لجنة التحكيم تقييم جميع المشاركات وترشيح 20 متسابق للمشاركة في المرحلة النهائية التي تقام خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، حيث يمكنهم التسابق بسياراتهم المصغرة على مسار المسابقة المصغر.

وتستقل المسابقة مشاركات الطلاب لغاية 21 أكتوبر، لتتولى لجنة التحكيم بعد ذلك دراسة جميع المشاركات وترشيح 20 متسابق، الذي سيتلقون دعوة حصرية لاختبار أجواء سباقات الفورمولا1 الحماسية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، ومتابعة فعاليات عطلة الأسبوع والسباق الختامي لموسم الفورمولا1.

ويخوض المتسابقون المرشحون لنهائيات تحدي أدنوك ياس في المدارس لمنطقة الظفرة خلال عطلة أسبوع سباق الفورمولا1 في أبوظبي مجموعة من السباقات المباشرة تختبر أداء سياراتهم المصغرة على مسار مسابقة الفورمولا1 في المدارس، ليتوجهوا بعد ذلك إلى مسار ياس كارت زون في حلبة مرسى ياس ليختبروا متعة السباقات.

وينسجم برنامج أدنوك ياس في المدارس مع استراتيجية دولة الإمارات وأهدافها في تطوير جيل من خريجي المدارس المزودين بمهارات القرن 21 تحقيقًا لخطة مئوية الإمارات 2071، ويسعى البرنامج إلى إلهام وتطوير أبطال المستقبل وتزويدهم بمهارات القرن 21، وإطلاق شغفهم بمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موفرًا لهم الفرصة لتطوير مهارتهم وتطبيق معارفهم بأسلوب عملي استنادًا على مشاريع عملية مستوحاة من رياضة الفورمولا1 ذات الشعبية العالمية.

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لمحة عن شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات

تعمل شركة أبوظبي لإدارة رياض السيارات من مقرها الرئيسي الواقع في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس على تقديم تجارب فريدة ذات مستوى عالمي في مختلف أنحاء أبوظبي منذ عام 2009.

وعملت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على الترويج للعديد من كبرى الفعاليات العالمية، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، بالإضافة إلى ما يزيد عن 400 فعالية سنويًا تتضمن أنشطة الصحة واللياقات البدنية وسباقات السيارات والفعاليات الترفيهية ومؤتمرات الأعمال الكبرى. كما توفر الشركة أيضًا برنامجًا رائدًا لتجارب القيادة لكل من الشركات أو الأفراد على مدار العام في حلبة مرسى ياس. وبفضل هذه المجموعة الرائدة من الخبرات الواسعة، تتمتع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بفريق عمل يتميز بخبراته الإقليمية الهائلة في تسويق الفعاليات والتواصل والترويج وإدارة المشاريع.

وبفضل هذه المواهب، تحتل شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مكانة رائدة في إدارة الأعمال الرياضية. وتعمل الشركة حاليًا على توسيع أعمالها ونشاطاتها وشراكاتها الاستراتيجية في نشاطات لا ترتبط مباشرة بحلبة مرسى ياس، ويأتي ذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تنفيذ رؤيتها طويلة الأجل الواسعة تماشيًا مع شركائها الاستراتيجيين في أبوظبي.

نبذة عن حلبة مرسى ياس

تعتبر حلبة مرسى ياس الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي أهم منشأة رياضية ترفيهية متعددة الاستخدامات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب أنظار العالم سنوياً عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وبالإضافة إلى جدولها الحافل بالعديد من الأحداث الرياضية وفعاليات رياضة السيارات المخصصة للمحترفين والهواة مثل سباقات الدراج وأمسيات القيادة.

كما تعد حلبة مرسى ياس من رواد الاستدامة في قطاع رياضة السيارات، وحققت تقييم ثلاث نجوم ضمن برنامج الاستدامة البيئية لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يعد أعلى تقييم استدامة يمنحه الاتحاد. ويؤكد هذا التقييم التزام الحلبة طويل الأمد بالاستدامة نحو الوصول إلى حيادية الكربون بحلول عام 2030 تماشيًا مع أهداف الفورمولا1.

تعتبر حلبة مرسى ياس أيضاً مقراً إقليمياً مفضلاً لإقامة العديد من المناسبات والفعاليات الترفيهية والمجتمعية، والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية لما تتمتع به من تجهيزات ومنشآت عصرية. كما يمكن لزائري الحلبة أيضاً تجربة مهاراتهم واختبار شعور الحماس والإثارة باحتراف بقيادة عربات الكارتينج، أو حتى قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة 200 كلم/الساعة على مسار سباقات الفورمولا 1، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة قيادة المتسابقين المحترفين من مدرسة ياس لسباقات السيارات. وللباحثين عن ممارسة الرياضة في بيئة آمنة يمكنهم الانضمام إلى فعالية "تدرّب في ياس" أو مقابلة الأصدقاء وتناول أشهى الوجبات الخفيفة والمرطبات في ملتقى ياس، مؤكدة مكانتها الرائدة باعتبارها ملتقى الابطال.

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