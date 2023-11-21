تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ تنطلق أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الأولى بتاريخ ١٨ -١٩ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٨ -٢٩ فبراير ٢٠٢٤م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

ويأتي انطلاق المؤتمر تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"، واستضافة أكثر من ٦٠٠٠ من الخبراء والمختصين، و ١٥٠ متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من أكثر من ٥٠ دولة حول العالم يجتمعون في الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة، وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، للمساهمة في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولًا للقدرات البشرية من كافة الفئات العمرية، ولإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.

من جانبه أكّد معالي وزير التعليم، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، الأستاذ يوسف البنيان أن المؤتمر يعد الأول من نوعه كمنصة عالمية تعاونية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في تنمية مستقبل القدرات البشرية، وبناء اقتصادٍ عالمي مزدهر، موضحًا أن المؤتمر سيناقش أبرز التحديات التي تواجه منظومة القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهم المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، بالإضافة إلى أثر التطورات المتسارعة في المجالات التقنية والاقتصادية على القدرات البشرية.

وأشار معاليه إلى أهمية الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر، الذي ينظمه برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، ودورها في تحفيز وتوجيه النقاشات الدولية في تنمية القدرات البشرية، بما يسهم في بناء اقتصادات قوية ومرنة لمواجهة تحديات المستقبل.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" من خلال زيار ة الموقع:

https://humancapabilityinitiative.org

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