انطلقت اليوم فعاليات معرض “بيزنكس” في دورته السادسة داخل المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية والمحلية في مجال الاستثمار بنظام الفرنشايز، وذلك تحت شعار "فرصتك للمستقبل.. طريقك للمملكة" الذي يقام على مدار أربعة أيام في الفترة من ٢٨ وحتى ٣١ يناير ٢٠٢٤ بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية أحد أكبر المعارض الدولية للامتياز التجاري في العالم، ويعد بيزنكس هو الوكيل الحصري للجناح المصري داخل معرض السعودي الدولي.

يعتبر معرض بيزنكس المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية أول وأكبر منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمي الخدمات، ويهدف بيزنكس هذا العام لمساعدة أصحاب المشروعات ورجال الأعمال على التوسع عالمياً بشكل آمن تماماً، للنهوض بالقطاع التجاري والاستثماري الذي يواكب توجه رؤية الدولة المصرية والسعودية لعام 2030 لتحقيق هدفهما المتمثل في اقتصاد متنوع، وذلك من خلال توفير منصة أعمال بالنسبة لأصحاب حقوق الامتياز التجاري الراغبين في النمو والتوسع في مصر والمملكة العربية السعودية.

علي مدار الـ5 سنوات الماضية، استطاع معرض بيزنكس في استقطاب أكثر من 35 ألف زائر، 500 عارض بالإضافة إلى أكثر من 450 صفقة تجارية، لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصري، بحضور نخبة من مُمثلي الجهات من الوزراء والمسؤولين والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال بالإضافة إلى أصحاب أكبر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، حيث يُعد معرض “بيزنكس” أول وأكبر منصة لمناقشة الاستثمار والاقتصاد حول العالم وخاصة الوطن العربي.

ويستهدف المعرض إتاحة فرص الاستثمار من خلال عقد شراكات مع أصحاب العلامات التجارية الدولية الناجحة ذات العوائد العالية والمستمرة وفرصة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات لدخول السوق السعودي والتوسع عالمياً، خاصة أن السعودية هي أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط وتستحوذ على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، كما أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أنه الأسرع نمواً على مستوى العالم في الفترة الأخيرة.

صرحت ملك العشيرى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيزنكس" القابضة، الشركة المنظمة لمعرض الاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس إن المعرض هذا العام تحت شعار "فرصتك للمستقبل.. طريقك للمملكة" وبدأت الفكرة مع توسع السوق المصري وزيادة المنافسة، فكان الهدف الأول هو خلق فرص استثمار للآخرين من خلال نجاح العلامات التجارية المحلية من أجل التوسع داخل وخارج مصر، خاصة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجد فرص استثمار آمنة وناجحة بالفعل على أرض الواقع يستطيع المستثمر الوثوق بنجاحها كفرصة للاستثمار، كما يتيح فرصة لعرض العلامات التجارية المصرية وجذب كل المُهتمين بها من المستثمرين ورواد الأعمال من داخل المملكة وخارجها، كما يتيح للعارضين والمشاركين ورعاة المعرض فرصة للمقابلة والاجتماع بأصحاب الأعمال بهدف زيادة استثماراتهم وعرض فرص التوسع محليًا ودوليًا".

يقام على هامش المعرض مؤتمر وجلسة لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصري تحت عنوان الاستثمار الآمن في الامتياز التجاري بحضور كل من، د. ملك العشيرى الرئيس التنفيذي لشركة بيزنكس القابضة، شيرين شطا الرئيس التنفيذي لشركة شطا، مريم ناجى المدير العام لشركة دايس، جورج متري الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، أسامة سليمان مدير إدارة التطوير لشركة مونجينى، محمد باسل سماقية الرئيس التنفيذي لشركة قطونيل.

حظي معرض بيزنكس هذا العام بعدد من الرعاة تتصدرهم شركة دايس الراعي البلاتيني وشركة شطا كراعي بلاتيني بالإضافة إلى شركة قطونيل الراعي الذهبي مع نخبة من العارضين تاياكى – مولانا – حوارينا -اليكس الفلاح -مونجينى -يونايتد تويز- كور انتريور- Venti – CIRCLE K - MAX GYM وكلها علامات تجارية كبيرة بخلفية صناعية عريقة نجحت بالفعل داخل مصر في تحقيق توسع وانتشار كبير من خلال نظم الامتياز التجاري ولذا كانت من أهم الشركات العارضة والمشاركة والراعية للجناح المصري بالمعرض.

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-انتهى-