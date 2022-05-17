الدوحة، قطر: يعود مؤتمر يوروموني قطر إلى الدوحة يوم الأحد الموافق 29 مايو في فندق ريتز كارلتون. ويرسم هذا التجمع رفيع المستوى، الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، خريطة لآخر تطورات المشهد الاقتصادي لدولة قطر.

فإلى جانب استضافة الحدث الكروي الذي ينتظره العالم أجمع في الدوحة هذا العام، ستتجه أنظار العالم أيضاً إلى قطر التي استطاعت التغلب على الوباء والحفاظ على اقتصاد قوي، والقيام بدور حيوي في الجغرافيا السياسية الإقليمية والعالمية. وتمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتتمتع بقدرة هائلة على توفير إمدادات جديدة للأسواق العالمية غير المستقرة. وقد ساعدت حيادية قطر وعلاقاتها الدولية الممتدة مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران وأفغانستان وروسيا – على وضعها في قلب الخريطة السياسية العالمية إلى الحد الذي حدا الرئيس الأمريكي بايدن أن يعلن في يناير 2022 أن قطر "حليف رئيسي خارج الناتو".

ومن المتوقع أن يبدأ يوروموني مناقشات حول التوجهات العالمية والإقليمية الكبيرة، وما تعنيه بالنسبة لقطر والقطاع المالي فيها. وسوف تتناول موضوعات مهمة متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتغير المناخي، والتقدم الذي أحرزته قطر في رقمنة الخدمات المالية.

وينضم إلى يوروموني مجموعة من المتحدثين البارزين، منهم: الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وصوفي بلاكستاد، الرئيس التنفيذي لشركة هايف أونلاين ومؤلفة كتاب "ثورة التكنولوجيا المالية" (Fintech Revolution)، وعبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك قطر الوطني، وجوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري، وجورانج هيماني، المدير المالي لمصرف قطر الإسلامي، وعادل المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك قطر الوطني، وليوني ليثبريدج، المدير العام التنفيذي ورئيس العمليات بالبنك التجاري، وستيفن فيشر، المدير العام لمجموعة السياسات العامة العلمية، بلاك روك، وديفيد ستابلز، العضو المنتدب بمجموعة تمويل الشركات بوكالة موديز، وغيرهم الكثير.

ومن جانبها علقت فيكتوريا بيهن، المدير التجاري في يوروموني كونفرنسز: "نحن متحمسون للغاية للعودة مرة أخرى إلى قطر، لقد شهد العالم الكثير من الأحداث منذ كنا هنا آخر مرة في عام 2019، ويشرفنا أن نعمل مرة أخرى مع مصرف قطر المركزي ورعاتنا المميزين".

ويشمل رعاة مؤتمر يوروموني قطر لهذا العام، بنك قطر الوطني، راعٍ رئيسي، والبنك التجاري القطري شريك الابتكار الحصري، ومصرف قطر الإسلامي راعٍ رئيسي.

ويمكن للراغبين في حضور مؤتمر يوروموني قطر القيام بذلك بالتقديم عبر هذا الرابط: https://bit.ly/emQatarReg

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