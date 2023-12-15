دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات ،رئيس الجامعة، احتفلت الجامعة البريطانية في دبي بتخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلبتها وذلك في ندوة الثقافة والعلوم حيث حضر الحفل أعضاء مجلس الجامعة والهيئة الأكاديمية والإدارية وعائلات وأصدقاء الخريجين.

منذ إنشائها في عام 2003، طرحت الجامعة البريطانية في دبي برامج الدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراه، و في عام 2018 طرحت أول برنامج بكالوريوس واحتفلت العام الماضي بأول فوج من خريجي برامج إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر - الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الحفل تحتفل الجامعة بالدفعة الأولى من خريجي برنامج الهندسة الكهروميكانيكية.

وقد رحب مدير الجامعة البروفيسور عبدالله الشامسي بالخريجين وأسرهم والضيوف. وقال: “يحمل حفل التخرج هذا أهمية كبيرة لجامعتنا حيث نحتفل بمرور 20 عامًا من الإنجازات الأكاديمية. تأسست الجامعة البريطانية في دبي عام 2003 من خلال التعاون بين مؤسسات إماراتية وبريطانية، وقد نمت الجامعة وتطورت محققة اثرا إيجابيا دائما على مشهد التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال القيام بذلك، ساهمت الجامعة بدور حاسم في تحقيق الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ، حاكم إمارة دبي”.

وتحدثت زينة أبوحية، بكالوريوس علوم الكمبيوتر- ذكاء الاصطناعي، نيابة عن خريجي البكالوريوس وقالت: "عندما نسأل "ماذا تريد أن تفعل؟" غالبًا ما نقوم بتبسيط مساعينا، قائلين: "العمل في المختبر، إدارة الأعمال، او تصميم الحلول." ومع ذلك، يكمن وراء هذه التصريحات التزام جماعي بمعالجة المجهول، باستخدام المنهج العلمي، أو البراعة الإبداعية، أو البراعة الهندسية التي تعلمناها في الجامعة البريطانية في دبي.

وفي هذه اللحظة المشتركة من الإنجاز، دعونا نواصل روح الإرشاد وفهم أننا، مثل العلماء، نزدهر في تحويل المجهول إلى معروف. تهانينا أيها الخريجون، والجميع. أتمنى أن يكون مستقبلنا متنوعًا وواعدًا مثل المسارات التي قطعناها معًا."

وألقت مريم الدهماني، ماجستير التربية في القيادة الإدارية والسياسات، كلمة نيابة عن طلاب الدراسات العليا، قالت فيها: “إن هذه اللحظة ليست مجرد تتويج لسنوات من العمل الشاق؛ إنها شهادة عميقة على الروح الجماعية التي حملتنا خلال هذه الرحلة التحويلية.

لقد تأثرت بشدة ويشرفني أن أتحدث نيابة عن طلاب الدراسات العليا الذين سيتخرجون هذا العام. لقد واجهنا التحديات وجهاً لوجه، واحتفلنا بالانتصارات معًا، وأقمنا روابط لا يمكن للزمن أن يفككها. لقد لعب كل واحد منكم دورًا أساسيًا في تجاربنا المشتركة.

تساهم الجامعة البريطانية في دبي في تطوير نظام التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطوير القدرات البحثية المتطورة في التخصصات الرئيسية، وتقدم أعلى مستوى تنافسي دولياً من التعليم القائم على الأبحاث، وتلعب دوراً رائداً في تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة وخارجها.

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عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي في عام 2003 بموجب قانون حكومي. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنيين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة محلية بامتياز مرخصة من قبل وزارة التربية -شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعترف بها عالميا بمستوى التعليم العالي النوعية الذي يتساوى مع المعايير البريطانية بفضل ارتباطها بجامعات بريطانية منها جامعة أدنبرة، جامعة مانشيستر، جامعة غلاسكو.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب ومن ضمنها أول برنامج للذكاء الإصطناعي.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

المؤسسين للجامعة هم: مؤسسة آل مكتوم. سلطة دبي للتطوير والاستثمار ، رولز رويس، المجموعة البريطانية للأعمال وبنك دبي الوطني. يترأس مجلس الجامعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

الجامعة البريطانية في دبي تعمل بالتعاون مع منظمات ومعاهد رائدة مثل مؤسسة صندوق المعرفة ,والتي تعتبر شريك مساهم رئيس وكذلك اتكنز، وزارة التعليم، والهيئات الحكومية، وهيئات التطوير الأكاديمي والعملي في القطاعين العام والخاص في الامارات العربية المتحدة.