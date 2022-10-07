بالتعاون مع مكتب اليونسكو في دول الخليج واليمن ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

احتفلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون باليوم العالميّ للمعلّمين عبر تنظيمها ورشة عمل تتناول تعليم العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيّات والتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ في قطر. وقد حضر الورشة كلّ من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؛ وممثّلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومكتب اليونسكو في دول الخليج واليمن الى جانب عدد من أعضاء الهيئة التعليميّة في الجامعة وأساتذة من المدارس التقنيّة والمتخصّصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات في قطر.

ويهدف المؤتمر الى تزويد المعلّمين بمعلومات مهمّة حول التعليم التطبيقيّ واكتساب المعارف بالإضافة الى تسليط الضوء على الدور المهمّ للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الى جانب التعليم والتدريب المهنيّ والتقنيّ في تطوير المهارات وتفعيل الدور المنوط بالطلاّب والمعلّمين في بناء الأمّة. وقد أدار الجلسة الأولى التي تناولت أهميّة تعليم العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيّات والتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ لبناء المستقبل، البروفيسور مايكل فيليبس مدير إدارة الأبحاث التطبيقيّة والابتكار والتنمية الاقتصاديّة ومنسّق مكتب اليونيسكو-اليونيفوك في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وكانت الجلسة الثانية بإدارة خبراء من الجامعة وهم الدكتور جونسون برادلي، المدير الأكاديميّ لإدارة التعليم التطبيقيّ والتجريبيّ والسيّدة مارتا روبينسون اختصاصيّة في التعلّم التجريبيّ وإصدار الشهادات.

وتعليقاً على هذه الفعالية قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي: " يعتبر اليوم العالميّ للمعلّم مناسبة جاءت استجابة لتوصية منظمتي العمل الدولية ومنظمة اليونسكو، فأصبح يوم الخامس من أكتوبر من كل عام، يوماً خاصاً للمعلم تقديراً لجهوده، وإعلاءً لمكانته ورسالته البارزة في إعداد أجيال التي تقود مسيرة التنمية الوطنيّة."

وأضاف: " تبذل الجامعة جهوداً مهمّة لنشر التوعية بأهميّة التعليم التطبيقيّ لا سيّما التعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ.

إنّ الاستثمار في التعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ هو خطوة مهمّة في اتّجاه التطوير الاجتماعيّ والاقتصاديّ لدولتنا. التعليم التطبيقيّ هو حاجة ملحّة لتخريج قوى عاملة قادرة على مواكبة التطوّر التقنيّ والصناعيّ بشكل سريع. وفي هذا الاطار، تقدّم الجامعة أكثر من 60 برنامجاً وتضمّ أكثر من 150 ورشة عمل ومختبراً للعمل على تزويد قطر بمثل هذه القوى العاملة. وفي هذا الإطار نقوم ببناء شراكة مع مختلف المؤسّسات الصناعيّة، ونعمل من خلال إدارة الأبحاث التطبيقيّة والابتكار والتنمية الاقتصاديّة من أجل رعاية البحث العلميّ، بهدف تعزيز التعلّم التقني والمهني والسياسات والممارسات. كذلك تضمّ الإدارة مركز اليونيسكو- اليونيفوك من أجل دعم التعليم والتدريب التقني والمهني في قطر. يهمّنا أن نشكر وزارة التعليم والتعليم العالي واليونسكو على ثقتهم بمؤسستنا التعليميّة. كذلك نتمنّى في هذه المناسبة يوماً سعيداً للمعلّمين، ونعدهم باستكمال جهودنا الرامية الى تطوير مهاراتهم ودعم التعليم والتدريب المهنيّ والتقنيّ باعتباره

الحلّ التعليميّ الأبرز للمستقبل." وقد شهدت ورشة العمل مشاركة لعدد من الباحثين والمتخصّصين من الجامعة وتمّ اختتام الحفل بتوزيع شهادات للمعلّمين من مختلف الجهات المشاركة.

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- انتهى -

حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة تكنولوجيا الهندسة، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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