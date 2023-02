جدة، المملكة العربية السعودية: تعود بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بنسختها الرابعة في هذا الأسبوع (16-19 فبراير) على أرض ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتستمر نسخة هذا العام في كونها تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، وتمتاز بمشاركة ما يقارب 120 لاعبة من نخبة أسماء الجولة والمصنفات العالميات ومن بينهم النيوزيلندية "ليديا كو" المصنفة الأولى عالميًا، والتايلاندية "أثايا ثيتيكول" المصنفة الرابعة عالميًا، والأمريكية "ليكسي تومبسون" المصنفة السابعة عالميًا، للمنافسة على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي، يتساوى مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية.

ويمكن لجماهير ومحبي رياضة القولف التوجه لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للحصول على التجارب الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة والتي ستضمن قضاءهم لأوقات ممتعة خلال تواجدهم في منطقة الجماهير وحول الملعب.

رياضة القولف متاحة للجميع!

يمكن لجميع الحضور خوض تجربة رياضة القولف بشكل مباشر باستخدام أدوات SNAG لتعلم أساسيات اللعبة في منطقة الجماهير. كما يمكنهم مشاركة هذه التجربة مع نجمات كرة القدم النسائية بنادي الاتحاد ونادي الأهلي واللاتي سيشاركن بجلسة تدريبية لتعلم القولف يوم الجمعة 17 فبراير.

استمتع بالمناظر الخلابة للحفرة رقم 16

وصف نخبة لاعبات ولاعبي القولف في العالم ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بأنه أحد أجمل ملاعب القولف التي تنافسوا على أرضيتها، حيث يطل الملعب الرائع على مشهد طبيعي خلاب لساحل البحر الأحمر.

هدايا مجانية

سيحصل أول 500 زائر من الأطفال في يوم الجمعة على المثلجات والحلويات المجانية من عربات الآيسكريم المنتشرة في أرجاء الملعب. كما سيحصل بقية أفراد العائلة الذين سيتوجهون لمنطقة الجماهير على مشروبات ساخنة مجانية من Brew92 وإمكانية مشاهدة المنافسات بشكل مباشر على الشاشات العملاقة، والمشاركة في بعض الأنشطة الرياضية المتنوعة.

أنشطة ممتعة ومتنوعة للجميع:

من الألعاب الإلكترونية إلى أقفاص الضربات المختلفة ومحطات لعبة الدارت الهوائية وغيرها المزيد، بإمكان الزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتواجدة في منطقة الجماهير والمتفرجين بملعب ونادي رويال غرينز.

وللحصول على التذاكر المجانية ومعرفة المزيد من المعلومات حول بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.golfsaudi.com

نبذة عن قولف السعودية

تأسست شركة قولف السعودية بهدف تعزيز المشاركة في بطولات الجولف التي تستضيفها المملكة، حيث تشرف على تأمين مرافق رياضية عالمية المستوى، معتمدةً على أفضل الممارسات لتحقيق التميز في العمليات. وتتعاون قولف السعودية مع قادة القطاع من كافة أنحاء العالم سعياً منها للاستفادة من الفرص التجارية الكبيرة التي تتيحها هذه الرياضة لتعزيز مكانة القولف في المملكة وتسخّير المواهب السعودية في بناء برنامج رياضي مزدهر يقود المملكة إلى تربع عرش الساحة الدولية.

نبذة عن الاتحاد السعودي للقولف

يلتزم الاتحاد السعودية للقولف بتحويل المملكة العربية السعودية إلى دولة رائدة في عالم رياضة القولف، حيث يشرف على وضع الاستراتيجيات التنظيمية والتعليمية التي من شأنها أن تلهم الناس للمشاركة في هذه الرياضة. ويحظى الاتحاد السعودي للقولف الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً له بالعضوية الكاملة في مجلس اتحادات القولف الوطنية، كما يسعى إلى وضع برنامج متكامل لبناء فريق وطني والارتقاء به، والإشراف على نظام مركزي لتصنيف اللاعبين، وتأمين فرص متميزة لمشاركة الهواة في بطولات محلية ووطنية بهدف تعزيز الاهتمام بهذه الرياضة وزيادة عدد المشاركين بها في كافة أنحاء المملكة.

نبذة عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تعدّ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) أكبر مدينة جديدة ممولة من القطاع الخاص في العالم. تقع المدينة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية وتغطي مساحة 181 كم مربع، أي تقريباً بحجم مدينة واشنطن، العاصمة الأمريكية. وتضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ميناء الملك عبد الله ومناطق الأحياء الساحلية، ومنطقة قطار الحرمين السريع والوادي الصناعي. وتجري أعمال تشييد وتطير المدينة حالياً من قبل ’إعمار المدينة الاقتصادية‘، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006.

نبذة عن نادي وملعب رويال غرينز

يقدم نادي وملعب ’رويال غرينز‘ تجربة حصرية من الدرجة الأولى في رياضة القولف، ويقع مقر النادي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. ويمتلك النادي ملعب قولف مذهل ومخصص للبطولات يضم 18 حفرة، ومن تصميم شركة ’يوروبيان قولف ديزاين‘، وهو يقدم تجارب قولف لا مثيل لها. ويتمتع النادي بموقع متميز وإطلالة ساحرة على شاطئ البحر الأحمر، ويوفر لأعضائه منطقة حصرية تضم أماكن مخصصة لتناول الطعام، وردهة فسيحة، وغرفة خاصة لتدخين السيجار، ومكتبة للمطالعة، ومركزاً لإدارة الأعمال، وغيرها من المرافق الفاخرة الأخرى. ومن المرجح أن يصبح نادي وملعب’رويال غرينز‘ واحداً من أفضل الأندية الرياضية والوجهات الترفيهية في المنطقة، وذلك بفضل ما يحتضنه من مرافق رياضية فائقة التطور، وأكاديمية للجولف، ومركز السبا، ومجموعة واسعة من المطاعم والأماكن الترفيهية.

نبذة عن الجولة الأوروبية للسيدات:

Ladies European Golf Venture Limited ، الشركة التي تدير جولة السيدات الأوروبية ، هي مشروع مشترك بين Ladies European Tour و Ladies Professional Golf Association ، والتي بدأت في 8 يناير 2020 وتم تشكيلها لزيادة فرص اللعب للاعبات الجولف في أوروبا. يتألف مجلس إدارتها من 12 مديرًا ، بما في ذلك مفوض LPGA مايك وان ، والرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية كيث بيلي ، والرئيس التنفيذي لشركة R & A ، مارتن سليمبرز ، ورئيس LET ، مارتا فيغيراس دوتي. سيقود الكيان الرئيس التنفيذي الكسندرا أرماس.

موسم 2020 LET هو السلسلة 42 من بطولات الجولف منذ أن تأسست الجولة الاحترافية في عام 1978 ويمثل الإصدار الأول من Race to Costa del Sol. سلسلة LET Access هي جولة التطوير الرسمية لـ LET ، وقد تم تشكيلها لمنح اللاعبين فرصة للمنافسة والتقدم في LET وتحقيق أحلامهم في لعبة الجولف الاحترافية.

الموقع الإلكتروني للجولة الأوروبية للسيدات: www.ladieseuropeantour.com

