دبي: في تحالف رائد وكمهمة مشتركة، عقدت المؤسسة التعليمية المعروفة دوليا Brookes Education Group (BEG) ومجموعة Enlightened Minds Holding Group شراكة لنشر التميز في التعليم في جميع أنحاء الشرق الأوسط في عام 2024.

تهدف مجموعة بروكس إلى تقديم تعليم أساسي وثانوي استثنائي للطلاب الدوليين والمحليين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة التقاليد الغنية لشبكة Brookes، وتقديم التميز في الأكاديميين والخبرات العالمية الفريدة وبرامج STEM واللغة والدعم الاستثنائية. وإلهام الطلاب والمعلمين على حد سواء للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.

تقف دولة الإمارات العربية المتحدة كساحة واعدة للاستثمار، مدفوعة بنموها الاقتصادي الديناميكي، وتنوعها الثقافي الحيوي، والحاجة المتزايدة لخدمات التعليم من الدرجة الأولى.

"مع بروكس، نريد أن نقدم فرصة لا مثيل لها للاستثمار في حلول التعليم في المستقبل"، كما يقول تيمور كودراتوف، المؤسس والرئيس التنفيذي للعقول المستنيرة. ويتابع قائلا: "الاستثمار في تعليم البكالوريا الدولية يعني ربط نفسك بإسم عالمي، وربطها ببعض الأسماء البارزة على المستوى الدولي. هذا هو السبب في أننا اخترنا مجموعة بروكس للتعليم, تطبيق التعليم الإقليمي مع الأخذ في الاعتبار مدى انتشار عالمي. "

تلتزم مجموعة Brookes Education بخلق بيئة تعليمية عالمية تمكن الجيل القادم من صانعي التغيير. الهدف من شبكة المدارس الدولية هو غرس الثقة والشغف بالتعلم لدى الطلاب مع إلهامهم لإحداث تأثير إيجابي في العالم ومساعدة الآخرين.

"مع وجود مواقع في المملكة المتحدة وكندا وروسيا والهند، تهدف بروكس إلى جلب التعليم على مستوى عالمي إلى الشرق الأوسط، حيث يزداد الطلب على المدارس الجيدة مع ارتفاع عدد السكان"، كما يقول مدير مجلس إدارة EPEG في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد روز. ويتابع: "مع برنامج البكالوريا الدولية المشهود له دوليا وفهم السياقات المحلية، نسعى إلى توسيع الخيارات التعليمية المتاحة للآباء والأمهات".

ستقوم العقول المستنيرة وبروكس بالتعاون بإنشاء مؤسسات تعليمية مخصصة لرعاية التنمية الشاملة للطلاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لن تركز هذه المدارس على التفوق الأكاديمي فحسب، بل ستشدد أيضا على أهمية الإبداع والتربية البدنية والدعم الاجتماعي العاطفي.

معا، كل من مدجموعة بروكس للتعليم ومجموعة العقول المستنيرة يعملون على تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وملتزمون بإحداث فرق ذي مغزى في العالم.

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لمزيد من المعلومات حول مجموعة بروكس التعليمية والفرص في الشرق الأوسط، اتصل

info@brookesmiddleeast.org

لمزيد من المعلومات حول فرص الاستثمار، اتصل بـ

info@enlightenedminds.io

حول مجموعة بروكس التعليمية

تأسست مجموعة بروكس التعليمية من قبل فريق من المعلمين الدوليين الذين يشتركون في الرغبة في تقديم تعليم عالي الجودة في متناول الشباب في جميع أنحاء العالم. BEG هي شبكة معروفة عالميا من المدارس النهارية والداخلية الدولية في أربعة مواقع ؛ كندا، المملكة المتحدة، الهند، وروسيا.

تقوم بروكس بتطوير المدارس التي تركز على الطفل بأكمله من خلال الأكاديميين الدقيقين في عملهم، وتوازن التربية البدنية والدعم الاجتماعي العاطفي. تقدم شبكتنا العالمية مجموعة من المناهج الدراسية بما في ذلك برنامج دبلوم البكالوريا الدولية (IBDP)، وبرنامج الالتحاق المتقدم، وبرنامج الشهادة الثانوية العامة GCSE، والمناهج الدراسية الإقليمية التي توجه الطلاب إلى جامعات المستوى الأعلى في جميع أنحاء العالم.

تحتضن BEG التنوع وتحتفل به، مع طلاب من أكثر من 52 جنسية مختلفة. معا, نسعى جاهدين لبناء مجتمع متصل عالميا من الطلاب ذوي عقلية تفكير دولية ورواد في التواصل والإبداع والشخصية.

جهة الاتصال:

لوسي كيلي

lkelley@brookes.org



للاستفسارات الإعلامية:

زينيا سوفرونوفا

xenia@grechkamedia.com