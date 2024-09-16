المنامة، مملكة البحرين: تأهلت خمسة حلول مبتكرة طوّرها طلبة جامعيون من مختلف الجامعات في مملكة البحرين إلى المرحلة النهائية من مسابقة "تحدي ماستركارد للشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" تحت عنوان "الحلول من أجل المستقبل"، والذي يأتي بالتعاون بين وزارة التنمية المستدامة وشركة ماستركارد، وصندوق العمل (تمكين)، وشركة بنفت، ومؤسسة ستارت أب بحرين. وقد تم اختيار الحلول المتأهلة للنهائيات خلال جولة تصفيات نصف النهائي التي تلت برنامج التدريب الصيفي المكثف الذي امتد لمدة لثلاثة أسابيع من 11 إلى 29 أغسطس 2024.

وأقيمت جولة نصف النهائي في 11 سبتمبر 2024 في مركز الأعمال "ديوان هب"، حيث عرض 16 طالباً من ست جامعات في مملكة البحرين 10 حلول مبتكرة أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الخبراء، ومن بينهم الآنسة دانة عماد حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بوزارة التنمية المستدامة، والسيدة ريم تنير مديرة ماستركارد لمنطقة البحرين والأردن وفلسطين واليمن، والسيد نزار معروف مساعد المدير العام للتسويق والابتكار في شركة بنفت، والسيد أحمد الشرف مدير إدارة تطوير الأعمال في صندوق العمل (تمكين).

وجرى تقييم الحلول بعناية وفقاً لمعايير الابتكار، ومدى جدواها وتأثيرها المتوقع على تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة.

وقد شكل البرنامج التدريبي الصيفي المكثف منصة لصقل وتطوير أفكار طلبة الجامعات المشاركين في تلك المرحلة من خلال سلسلة من الجلسات التدريبية التي قدمها نخبة من الخبراء البارزين في مجالات الخدمات المالية وريادة الأعمال بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد الشخصي، إلى جانب ورش عمل تفاعلية متخصصة. وقد أظهر المشاركون مهارات استثنائية في التعامل مع التحديات المتنوعة للشمول المالي، بدايةً من المنصات المبتكرة للخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة المصممة لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، وصولاً إلى نماذج تسجيل الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وقد برزت الأبحاث المتعمقة والابتكار التكنولوجي كعوامل محورية تعزز الإمكانات الهائلة لهذه الحلول في تحقيق تحولات نوعية وإيجابية في القطاع المالي.

وقد وقع الاختيار على خمسة حلول مبتكرة تأهلت للجولة النهائية من التحدي وهي كالآتي: "أسمعك" "I Hear You" – محمد نعمان أحمد، طالب بجامعة بوليتكنك البحرين

تطبيق ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة لغة الإشارة إلى كلام مسموع مما سيساهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية واضطرابات النطق والكلام من التواصل وتعزيز اندماجهم في المجتمع. حيث يهدف التطبيق إلى تمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بوضوح وحرية، علاوة على ذلك، يساهم التطبيق في تمكينهم من إجراء المعاملات المالية بسهولة، والمساهمة الفعّالة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية.

"نخلة تك" "Nakhla Tech" – فيصل صلاح البنجاسم، طالب بالجامعة البريطانية في البحرين

تطبيق ذكي يمثل منصة رائدة لتمكين المزارعين المحليين في مملكة البحرين من الوصول إلى المستهلكين والموردين وتوسيع قنوات توزيع المحاصيل بما يضمن تحقيق دخل مستدام للمزارعين وتعزيزاً للأمن الغذائي في المملكة. كما ستساهم المنصة أيضاً في وصول المزارعين إلى الخدمات المالية مثل خدمات التمويل الجماعي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى حلول مبتكرة لتأمين المحاصيل.

"نيورو إيغو" "Neuro Ego" - نبراس علي جفيل، طالبة في جامعة البحرين

تقنية تهدف إلى ترجمة الموجات الدماغية إلى كلام منطوق ومسموع تمكن الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والشلل ممن يواجهون تحديات في التواصل مع محيطهم من التفاعل مع العالم الخارجي. ويعتمد المشروع الثوري على تقنيتين مبتكرتين؛ الأولى تقوم بقراءة الموجات الدماغية وتحويلها إلى نصوص مقروءة أو كلام مسموع، مما يمكّن المستخدمين من التعبير عن أفكارهم بسهولة وحرية. أما التقنية الثانية، فتتيح اختيار الكلمات أو الحروف من لوحة مفاتيح ذكية تقترح خيارات تسهل التواصل.

"رحلة بول" "RihlaPool" – عفاف ميرزا، طالبة بجامعة البحرين، وحيرة ميرزا، طالبة بجامعة البحرين

هو تطبيق إلكتروني مبتكر يمثل حلاً لمشكلة المواصلات التي تواجه طلاب الجامعات في مملكة البحرين من خلال ربط الطلاب الباحثون عن وسائل النقل مع أولئك ممن لديهم مقاعد شاغرة، بحيث يعمل التطبيق على تسهيل عملية التنقل بتكلفة معقولة. ويساهم ذلك في تخفيف الازدحام المروري وتقليل التلوث البيئي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال توفير خيارات نقل اقتصادية تساعد الطلاب في إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل، مما يساهم في بناء بيئة جامعية ومجتمع أكثر استدامة.

"حياة" "Hayat" – أحمد العوضي، طالب بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، ماتيا أحمد، طالبة بجامعة بوليتكنك البحرين، وماريا العباسي، طالبة بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)

هي منصة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ على مستوى الأفراد والشركات من خلال تعويض انبعاثات الكربون. وتعتمد المنصة توسيع نطاق مبدأ الشراكات لتحقيق تأثير إيجابي، حيث توفر فرص الحصول على أرصدة الكربون مقابل زراعة الأشجار في مملكة البحرين، مما يسهم في دعم جهود المملكة في العمل المناخي وتحسين النظم البيئية المحلية. كما تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وسيحظى المترشحون النهائيون بفرصة استثنائية لتطوير حلولهم بشكل أكبر قبل تقديمها في العرض النهائي الذي سيقام على هامش مؤتمر "مستقبل التكنولوجيا المالية Fintech Forward 2024"، والمقرر عقده في 3 أكتوبر 2024، حيث سيتيح هذا الحدث فرصاً ثمينة لهؤلاء المبتكرين الشباب لعرض أفكارهم على نطاق دولي، واستقطاب نخبة من المستثمرين والشركاء المحتملين.

ويجسد إطلاق مسابقة "تحدي ماستركارد للشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" تحت شعار "الحلول من أجل المستقبل" التزام مملكة البحرين العميق بتعزيز الابتكار والرقمنة والشمول المالي والاستفادة من قوة البيانات، بالإضافة إلى تمكين الشباب لتحقيق تطلعات المملكة التنموية والاقتصادية. ويأتي هذا التحدي أيضًا في إطار جهود وزارة التنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

نبذة عن ماستركارد

ماستركارد، المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MA) وموقعها الإلكتروني، هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في مجال حلول الدفع. وتسعى ماستركارد لربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يسهل الوصول إليه من قبل الجميع، وذلك من خلال جعل المعاملات آمنة، سهلة، ذكية ومميزة. وباستخدام البيانات والشبكات الآمنة، وبناء الشراكات القوية، وروح الحماس التي تميزها، تساهم ماستركارد في تمكين الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وتشكل معايير التميز جوهر ثقافة ماستركارد، وتُوجّه كل خطواتها ومبادراتها داخل وخارج الشركة. ومع شبكة اتصالها الواسعة التي تشمل أكثر من 210 دولة ومنطقة، تُساهم ماستركارد في بناء عالم مستدام يقدم فرصاً لا حصر لها للجميع.

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