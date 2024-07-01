دبي، الإمارات العربية المتحدة، شاركت "بي اتش ام كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات "اليوم المفتوح" في دورتها الثانية الذي نظّمته كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة مطلع شهر يونيو 2024، بهدف توفير أفضل الفرص الوظيفية والتدريبية لطلبة وخريجي الكلية، وربطهم بسوق العمل، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب والخريجين، ضمن جهود الكلية لتمكين طلبتها وخريجيها من الحصول على الوظائف المناسبة لهم.

وكانت "بي اتش ام كابيتال" قد وقعت قبل أكثر من عامين مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، لتطوير قدرات الطلاب لفرص عمل واعدة في الأسواق المالية، وبما يشمل توفير أنشطة مشتركة فعالة مثل المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تعزز مهارات الطلاب العملية وتكسبهم الخبرات اللازمة لريادة الأعمال والعمل في قطاع الاستثمار والخدمات المالية.

وأكد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال"، على حرص الشركة على تعزيز تواصلها مع الطلاب والخريجين وجذب المتميّزين منهم للعمل في القطاع المالي، وتقديم الفرص التدريبية والمهنية المناسبة لهم، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر ذلك جزءاً من واجبها تجاه مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمة منها في ربط المعرفة الأكاديمية بالجانب العملي وإتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للوصول إلى المهن التي تتناسب مع تطلّعاتهم ومع احتياجات سوق العمل في الدولة والمنطقة.

وأضاف: "تعد كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة من بين أفضل الكليات المتخصصة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وتسهم مثل هذه الفعاليات في اكتشاف أصحاب المواهب وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لهم، لتعزيز قدراتهم التنافسية في العثور على الوظائف المناسبة بعد التخرّج، ونتطلّع من خلال مشاركتنا في هذه المناسبة السنوية المهمة إلى تعزيز مشاركة الطلبة والخريجين في قطاعات الأعمال المختلفة وتحقيق النمو الاقتصادي".

وخلال مشاركته في فعاليات هذا اليوم، حرص فريق "بي اتش ام كابيتال" على الرد على استفسارات الطلاب والخريجين، واطلاعهم على الفرص الواعدة التي تتضمنها القطاعات المالية، وخصوصاً الاستثمار في أسواق المال، والآليات والبرامج والأنظمة التي تعتمد عليها الشركة في زيادة حضورها ضمن هذا المجال، والدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في تطوير العمل والمساهمة في زيادة كفاءة التداول وأهمية التدريب المستمر لضمان بقاء الخريجين على اطلاع مستمر بالجديد في هذا المجال.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

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