أبوظبي، الإمارات - نظمت " بيور هيلث"، أكبر مجموعة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، مؤخراً فعالية خاصة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "واقع ملهم، مستقبل مستدام". وسلطت النسخة الأولى من الفعالية، والتي أقيمت على مسرح منارة السعديات بأبوظبي، الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية وتطلعاتها الطموحة نحو مستقبل مزدهر، مع الإشادة بدور القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة.

وحضرت الفعالية سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة؛ وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيور هيلث؛ ونجود ملا، مديرة استراتيجية الموارد وإدارة المساهمين في بيور هيلث؛ والدكتورة هيفاء النهدي، المدير الطبي التنفيذي لمستشفيات الظفرة، صحة؛ بالإضافة إلى عدد كبير من مسؤولي وموظفي "بيور هيلث".

وقالت سعادة الدكتورة فريدة: " "تلعب المرأة في دولة الإمارات دورًا محوريًا في القيادة والعمل على تسريع الجهود في مختلف القطاعات بدعم لامحدود من القيادة الحكيمة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية من تولي المناصب العليا ودعمها لتحقيق نجاحات هائلة على المستويين المحلي والدولي. ومع احتفال دولة الإمارات مؤخرًا بيوم المرأة الإماراتية، أفتخر بكوني واحدة منهن وأود أن أنصحهم بالبحث دائما عن مواطن قوتهن، ومواصلة السعي لتحقيق المزيد، والاحتفال بنجاحاتهن الصغيرة والكبيرة."

تعقيباً على الفعالية، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيور هيلث": "تلعب المرأة دورًا حيوياً وفعالاً في التحولات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية حول العالم، فهي جزء لا يتجزأ من نمو الدول وتقدم الشعوب. ونحن فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية الفارقة في جميع القطاعات، وخاصة في مجال الرعاية الصحية، ومساهمتها الكبيرة في صنع القرار وخلق المستقبل".

وأضافت شايستا: "كل هذا لم يكن ليتحقق لولا دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تؤمن بتمكين المرأة وتشجيع مشاركتها وإعطائها فرص للنجاح والتفوق. ونلتزم في " بيور هيلث"، بتمكين موظفاتنا، الذين يمثلون أكثر من ستين في المائة من القوة العاملة لدينا في المجموعة، من خلال بيئة عمل إيجابية ومبتكرة، بما يتماشى مع مساعي وجهود الدولة الطموحة في الوصول إلى المراكز الأولى في العالم على جميع المستويات".

ورحب الحاضرون بالمشاركين في حلقة النقاش التي شملت متحدثين مرموقين بما في ذلك سعادة الدكتورة فريدة، والدكتورة هيفاء، ونجود ملا.

وشكلت الجلسة منصة تفاعلية ناقشت كيفية تمكين المرأة الإماراتية في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأعمال. وتعرف الحاضرون على المهارات اللازمة للنجاح والتقدم في حياتهم المهنية وتحقيق أهدافهم داخل مجموعة "بيور هيلث". وتفاعلت المتحدثات مع الحضور ورحبن بالأسئلة حول مواضيع مختلفة تتعلق بتمكين المرأة، والمرأة في مجال القيادة، والتحديات في الحياة المهنية، والمساواة بين الجنسين، وقدمن نصائح قيّمة حول القيادة. كما تحدثن عن المبادرات النوعية المختلفة التي أطلقتها القيادة الإماراتية لتمكين المرأة في مجال السياسة والفن، والثقافة، والعلوم والتكنولوجيا.. واختتمت الفعالية بجلسة تفاعلية بين المتحدثات والحضور.

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