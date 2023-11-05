الفعالية تستعرض تقنية مصفوفات التخزين الصلبة الحديثة (فلاش بالكامل) لتلبية احتياجات العملاء في تخزين البيانات

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "بيور ستوريج"، الشركة التكنولوجية الرائدة في تقدم أحدث تقنيات وخدمات تخزين البيانات على مستوى العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز " PSTG"، اليوم عن موعد عقد مؤتمرها الشهير والخاص بخدمة العملاء تحت عنوان (بيور//اكسيليريت - Pure//Accelerate) في المملكة العربية السعودية في السادس من نوفمبر الحالي 2023.

أهمية المؤتمر في سياق خدمات تخزين البيانات

ويستعرض مؤتمر (بيور/اكسيليريت) الذي يستهدف بصورة أساسية العملاء والشركاء والعملاء المحتملين القدرة الفريدة لشركة "بيور ستوريج" على تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات تخزين البيانات لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة. كما تسلط شركة "بيور" الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الضوء على ما تتيحه لعملائها من قدرة على اختصار المدة الزمنية المخططة لإتمام التحول الرقمي لأعمالهم، وذلك من خلال توفير أحدث تقنيات تخزين البيانات التي ستقدمها عبر نموذج استهلاكي مرن.

وتعقد شركة بيور ستوريج هذا المؤتمر في أعقاب النجاحات المتتالية والتي تحققها المملكة في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث ترى في السعودية مركزاً استراتيجياً للنمو الإقليمي. ووفقاً لتقرير متابعة تخزين المؤسسات للربع الثاني من 2023 والذي أصدرته شركة البيانات الدولية، فقد حققت الشركة نموّاً مذهلاً بمعدّل بلغ 2,243.5٪، والذي يفوق إلى حد بعيد معدل نمو السوق الذي لم يتعدّ 35.1٪.

تعتمد العديد من المؤسسات بما فيها الشركات الخاصة والهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية على التقنيات التي تقدمها بيور ستوريج ويعزى ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها:

أنها تضمن وتحسن الموثوقية بدرجة تبلغ عشرة أضعاف ما يقدمه المنافسون.

توفر فعاليةً عالية من ناحية توفير الطاقة ومساحة تخزين البيانات بمقدار أعلى بضعفين إلى خمسة أضعاف مقارنة بتقنية مصفوفات التخزين الصلبة (أوول-فلاش) وأعلى بمقدار عشرة أضعاف من تقنية تخزين البيانات على أقراص التخزين.

تقلل حجم العمالة البشرية اللازمة لتشغيلها إلى ما يتراوح بين 20% و10% من حجم العمالة التي تحتاجها تقنيات التخزين القديمة.

تؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية للملكية بمعدل 50٪ على الأقل مقارنةً بالعروض التنافسية لكل من تقنيات مصفوفات التخزين الصلبة (أول-فلاش) وأقراص التخزين.

تمكّن العملاء من التغلب على التحديات البيئية الكبيرة المرافقة لاستخدام تقنية الأقراص الصلبة.

الرؤية التنفيذية

وفي هذا الصدد، أشاد نائب الرئيس الإقليمي في شركة بيور ستوريج في منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا الناشئة، السيد عمر عكّار برؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكداً أنها تشهد حركة استثمار حيوية من جانب مؤسسات القطاعين العام والخاص لاسيما في القطاع التكنولوجي لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من بياناتها. وأضاف: "تتطلب الكثير من المؤسسات بنية تحتية تكنولوجية قوية لكي تتمكن من الابتكار وجني فوائد هذه التقنيات بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يضمن تعزيز قدتها على تخزين البيانات واستيعاب أحجامها المتزايدة. نتطلع إلى رؤية ومقابلة عملائنا والعملاء المحتملين في مؤتمر (بيور //اكسيليريت) لاستعراض الحلول التقنية التي نوفرها لإنشاء بنية تحتية بسيطة وحديثة وموثوقة، يمكنها تلبية كافّة احتياجات العملاء في مجال تخزين البيانات ".

لمزيد من المعلومات حول مؤتمر بيور//اكسيليريت 2023 في المملكة العربية السعودية وللتسجيل يرجى زيارة الموقع عبر الرابط التالي

https://www.purestorage.com/accelerate/global/riyadh.html

#بياناتشركات

- انتهى -