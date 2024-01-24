• رؤية "بيورلاب" تركز على تحسين المخرجات الصحية من خلال التشخيص المتقدم لدعم الأمن الصحي على الصعيد الوطني وتحسين رعاية المرضى

• الهوية الجديدة لـ"بيورلاب" تنسجم مع تطلعات "بيورهيلث" لتعزيز إطالة العمر الصحي واستدامة صحة الإنسان



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مختبرات "بيورلاب"، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات الطبية في المنطقة، والتابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن هويتها المؤسسية الجديدة، ورؤيتها الاستراتيجية الرامية لتحسين المُخرجات الصحية عبر اعتماد أحدث الابتكارات التشخيصية وتعزيز التميز التشغيلي.

وجاء الكشف عن العلامة التجارية الجديدة للشركة خلال حفل رسمي أقيم في أبوظبي، بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين البارزين في قطاع الرعاية الصحية، وممثلين عن مجموعة "بيورهيلث"، إلى جانب مديري وموظفي الشركة.

وتعكس العلامة التجارية الجديدة لمختبرات "بيورلاب" التزامها بتعزيز ثقة المتعاملين والحفاظ عليها من خلال توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى بأعلى مستويات الجودة، تماشياً مع رؤية الشركة المتمثلة في "نطلق العنان للرعاية الصحية اليوم من أجل الغد" ، وبالاستفادة من الدور الحيوي لعلم الأمراض في الحفاظ على الصحة العامة، وتحسين التشخيص لتحقيق أفضل النتائج في علاج المرضى.

وتوفر "بيورلاب" أكبر قائمة فحوصات مخبرية لمقدمي الرعاية الصحية على مستوى المنطقة. وتحرص الشركة على الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا الرقمية لدعم منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات من خلال توفير نتائج تشخيص عالية الدقة تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمرضى.

وقال أريندام هالدار، الرئيس التنفيذي في "بيورلاب": "يسرنا الكشف عن علامتنا التجارية الجديدة التي تجسد التزامنا بأن نكون دوماً عند ثقة عملائنا، وبما يساهم في خدمة شركائنا ضمن نهج تعاوني يقوم على تضافر الجهود لدعم منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. ونحن نعتز بدورنا في ابتكار حلول تشخيص تدعم وتؤثر بشكل إيجابي في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتطوير الإنجازات والمكتسبات الطبية، وصولاً إلى توفير أرقى مستويات الرعاية الطبية وأكثرها تقدماً للمرضى".

وأضاف هالدار: "نحن حريصون على مواصلة دورنا لضمان إطلاق العنان للرعاية الصحية اليوم من أجل الغد. وهو ما يستدعي استمرار العمل للمضي في تطورنا والحفاظ على نقاط قوتنا بالتزامن مع استكشاف آفاق جديدة لاكتساب خبرات تعزز تميزنا في تقديم أفضل الخدمات السريرية، وذلك في إطار سعينا المتواصل للمساهمة في دعم جهود تحقيق رؤية دولة الامارات المتمثلة في تحقيق أعلى معدلات الجاهزية للمستقبل في مجال الرعاية الصحية، بالاستفادة من السرعة والدقة لتوفير حلول تشخيص متقدمة قائمة على التكنولوجيا المتطورة التي تعزز التميز داخل مختبراتنا، إلى جانب تعزيز التزام موظفينا بثقافة وقيم الابتكار والرعاية الشاملة مع توفير خدماتنا لجميع الافراد.

من جهته، قال الدكتور فاروق غني، الرئيس الطبي التنفيذي ل "بيورلاب": "يعكس إطلاق هوية العلامة التجارية الجديدة لـ"بيورلاب" التزامنا الثابت بالعمل على تطوير مستويات الرعاية الصحية، وتحقيق أفضل النتائج، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وفي ظل التشخيص المتقدم الذي تقدمه مختبرات الشركة، لدينا إمكانات وقدرات كبيرة لإعادة تعريف علم الأمراض من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة وحلول الرعاية الصحية التخصصية، وتعتبر هذه الإنجازات أمراً في غاية الأهمية يؤكد التزام بيورلاب بالعمل على بناء مستقبل أكثر صحة وسعادة للجميع".

وأضاف الدكتور غني: "وتتطلع بيورلاب من خلال الدمج بين الثقة والتجربة المتميزة التي توفرها للمرضى إلى خلق منظومة جديرة بالثقة للحصول على أفضل مستويات الرعاية الصحية، ويشكل التزامنا هذا ركيزة أساسية لمهامنا الجديدة التي تتمثل في ترسيخ الثقة والوصول إلى مستويات متقدمة في الدقة والنتائج الموثوقة لتوفير الرعاية الشاملة للمرضى".

وشكل حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لمختبرات "بيورلاب" منصة تفاعلية للأطراف المعنية للتواصل مع كبار المسؤولين في شركة "بيورلاب"، بهدف تعزيز الفهم المشترك لرؤية الشركة المستقبلية. وتمثل هوية الشركة الجديدة نقلة نوعية في مسيرتها وسعيها المستمر للمساهمة في تشكيل ملامح مستقبل منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

تطبق "بيورلاب" أرقى المعايير الدولية في مجال إدارة الجودة. وقد تم اعتمادها من قِبل هيئات دولية معترف بها مثل كلية علماء الأمراض الأمريكيين (CAP)، والجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB)، واللجنة الدولية المشتركة (JCI)، والمنظمة الدولية للمعايير (ايزو). وتعد "بيورلاب" حالياً أكبر شبكة مختبرات معتمدة وحاصلة على شهادة الأيزو (ISO 15189) على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما تضمن الشركة الامتثال لمعايير الجهات التنظيمية المحلية مثل دائرة الصحة في أبوظبي (DoH)، وهيئة الصحة في دبي (DHA)، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.



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نبدة عن بيورلاب:

بيورلاب، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط ، والتي تتولى إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات الطبية الحاصلة على شهادة الايزو في المنطقة، و تضم ما يقارب 150 مختبراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم بيورلاب الدعم للجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، من خلال قائمة تتضمن أكبر عدد من الاختبارات والتحاليل الطبية الداخلية، حيث تجري بالاستفادة من هذه القائمة الكبيرة للاختبارات أكثر من 25 مليون اختبار سنوياً، وتتولى إدارة توفير تشخيص دقيق وموثوق للعملاء في وقت قياسي.

وتلعب الشركة دوراً محورياً في القطاع الصحي من خلال توظيف شبكة التحاليل المخبرية الخاصة بها لدعم برامج الفحص العام وإدارة صحة السكان، كذلك قيادة جهود الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استقطاب الكفاءات لإعادة تشكيل معايير القطاع لتؤكد مكانتها كشريك مثالي للرعاية الصحية.



نبذة عن بيورهيلث:

من خلال تطوير علم اطالة العمر الصحي، تطلق مجموعة "بيورهيلث" رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط العمر وتحسين المدى الصحي في دولة الأمارات. تشتمل المجموعة على أكثر من 25 مستشفى، وأكثر من 100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف الشركة لإتاحة استدامة الشباب للبشرية جمعاء.

تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لـ "بيورهيلث" في أنحاء أبو ظبي والإمارات الشمالية من:

• شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

• الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

• المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

• رافد – أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

• بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

• مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي.

• وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

• ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية

• أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

• سيركل هيلث جروب – أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة



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