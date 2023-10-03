على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)

الإمارات العربية المتحدة، دبي: قامت بين أند كومباني، شركة الاستشارات الإدارية العالمية الرائدة، وبالتعاون مع معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، بتنظيم اجتماع طاولة مستديرة بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات القيادية لمناقشة واحدة من أكبر قضايا الطاقة والمناخ التي نواجها في وقتنا الحالي، والتي تتمثل في تسريع المسارات لإزالة الكربون. وذلك بهدف تعزيز الحوار المشترك حول النظام البيئي للطاقة.

أديرت الجلسة من قبل بيتر باري، الشريك ورئيس قسم ممارسات الطاقة والموارد الطبيعية في شركة بين أند كومباني، تحت عنوان "مسارات متسارعة لإزالة الكربون من الصناعة من خلال التعاون الاستراتيجي"، وذلك ضمن فعاليات معرض أديبك 2023، وبمشاركة كل من إريك بيرنجر-فينوييه، رئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في الشرق الأوسط لدى شركة بين أند كومباني، وغوت أندريسين، الشريك في بين أند كومباني الشرق الأوسط.

ناقش اجتماع الطاولة المستديرة الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لإزالة الكربون على مستوى الصناعة من خلال الجهود المشتركة في مختلف القطاعات، مع التركيز على التقدم الحالي والنجاح المستقبلي لشركات النفط الوطنية. ورغم تحديات المرحلة الانتقالية، فمن الضروري في الوقت الحالي الاعتماد على الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد عالمي خال من الكربون.

وفي تعليق له، قال بيتر باري، الشريك ورئيس قسم ممارسات الطاقة والموارد الطبيعية في شركة بين أند كومباني: "يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن القطاع الصناعي مسؤول عن 40% من استهلاك الطاقة العالمي وعن أكثر من 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، ما يجعله ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد توليد الطاقة. إن تسريع مسارات الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الصناعات التي يصعب فيها التخفيف يتوقف على الجهود التعاونية التي تبذلها المؤسسات في السبيل نحو رؤية مشتركة لمستقبل أكثر خضرة، تماشياً مع السياسات الحكومية لتسهيل عملية الانتقال".

يستمر "أديبك 2023"، الملتقى الأكبر من نوعه لقطاع الطاقة على مستوى العالم، تحت رعاية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى تاريخ 5 أكتوبر، وتستضيفه شركة "أدنوك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ويقام تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً". ويعتمد الحدث على إرثه الممتد لقرابة أكثر من أربعة عقود كمنصة شاملة تجمع بين القطاع العام ورواد الطاقة والتكنولوجيا وقطاع الطاقة والتكنولوجيا إلى جانب المهتمين والمعنيين والشركاء من المجتمع المالي والمؤسسات الخاصة من مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى مواهب المستقبل.

ومن خلال 350 جلسة حوارية واجتماع، يرحب "أديبك 2023" بأكثر من 1600 متحدث – وفي مقدمتهم عدد من الوزراء الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وصانعي السياسات وخبراء الطاقة والمبتكرين بهدف تحفيز الصناعات والقطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، وتشجيع التعاون والعمل المطلوب لتحقيق أهداف إزالة الكربون في العالم.

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