أعلنت شركة بيزنكس إكسبو المنظم لمعرض بيزنكس للاستثمار والعلامات التجارية أن النسخة السادسة من المعرض -الذي أقيم لأول مرة في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، منصة الأعمال الأضخم في الشرق الأوسط- قد شهدت توقيع أكثر من ٨٦ اتفاقية تعاون بين عدد من المستثمرين العالميين بنظام الفرانشايز وبعض من الشركات المصرية ورواد الأعمال، تبلغ قيمتها 116 مليون ريال سعودي.

كما شهدت النسخة السادسة من المعرض "" BiznEX Panel Talk الذي شملت كل من الدكتورة ملك العشيري؛ المدير العام لشركة بيزنكس هولدينج، والأستاذ جورج متري؛ الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، الأستاذ محمد سماقية؛ الرئيس التنفيذي لشركة قطونيل، وشيرين شطا؛ CCO شركة شطا للأقمشة والمفروشات، وأستاذ أحمد شلبي؛ مدير تطوير الأعمال في شركات تك ميرج، كور، مينتور (العرجاني جروب)، والأستاذة مريم ناجي؛ مديرة شركة دايس، والدكتور أسامة سليمان؛ مدير قسم التطوير في مونجيني لمناقشة موضوع "الاستثمار الآمن في الامتياز التجاري".

شهدت نسخة هذا العام تواجد قوي من مستثمرين سعوديين وذلك في إطار التعاون المصري السعودي، حيث شهد عقد مذكرات تفاهم و تعاون ما بين أصحاب العلامات التجارية المصرية و كثير من الشركات ممنوحي الفرانشايز لاستغلال العلامة التجارية المصرية المتعاقد عليها لاننشارها داخل المملكة. وكشفت بيزنكس إكسبو أن شركة مونجيني قد تلقت ٤٠ طلبا للامتياز التجاري في سبيل التعاقد على ١٥ منها، وتلقت شركة شطا ٢٠ طلبا في سبيل التعاقد عليها؛ بينما تلقت شركة دايس ٢٠ طلبا يتم دراستها في سبيل التعاقد عليها، وتلقت شركة قطونيل ٣٥ طلب امتياز في سبيل التعاقد على خمسة منها؛ وتلقت شركة ماكس جيم ٣٢٠ طلبا في سبيل التعاقد على ٣٥ طلبا منها، واستقبلت شركة سيركل كيه ٣٥ طلبا في سبيل الموافقة على ١٢ منها، اما شركة مطاعم حوارينا فقد استقبلت ١٥ طلبا في سبيل التعاقد على ٤ منها، بينما استقبلت شركة مطاعم مولانا ٣٠ طلبا في سبيل التعاقد على ١٠ طلبات منها ، أما كبدة أليكس الفلاح فقد استقبلت ١٠٠ طلب في سبيل التعاقد مع ٢٢ منها؛

كما نجحت العلامة التجارية المصرية "تاياكي" Taiyaki- واحد من الأطعمة الشعبية الشهيرة في اليابان - في مصر في سبيل توقيع عقود فرانشايز خلال فعاليات معرض بيزنكس بتكلفة مليون ريال للامتيازالواحد؛ وذلك بإجمالي استثمار 2 مليون و800 ألف ريال، في سبيل إنهاء توقيع العلامة التجارية لعقد امتياز تجاري لفرعها الأول في أول يوم للمعرض؛ وعقد امتياز تجاري للفرع الثاني في رابع أيام المعرض.

وعلى هامش المعرض استقبل سعادة السفير أحمد فاروق؛ سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية سيدة الأعمال الدكتورة ملك العشيري الرئيس التنفيذي لشركة بيزنكس، وكبار المستثمرين المصريين أصحاب الشركات العارضة بالمعرض، ورحب بالمستثمرين المصريين مبديا سعادته بالحضور القوي للجناح المصري الذي يضم كبرى العلامات التجارية المصرية؛ مشيدا بالمعرض ودوره في دعم وتعزيز نمو الشركات المصرية ومساعدتها في فتح أسواق جديدة خارجية للعلامات التجارية المصرية؛ من خلال التواجد بالسوق السعودي الذي يعد أكبر الأسواق في المنطقة العربية والخليج والشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن معرض بيزنكس هو أول وأكبر معرض ومؤتمر للاستثمار والتوكيلات التجارية، وهو الوجهة الأمثل لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية والبدء في تنفيذها داخل مصر ودول الشرق الأوسط، وقد حظى معرض بيزنكس هذا العام بعدد من الرعاة تتصدرهم شركة دايس الراعي البلاتيني وشركة شطا كراعي بلاتيني، بالإضافة إلى شركة قطونيل الراعي الذهبي مع نخبة من العارضين وهم: العرجاني جروب، والذي يتضمن: تك ميرچ، وكور انتريور سوليوشنز، ومنتور جروب للاستشارات) بالإضافة إلى بقية العارضين وهم CIRCLE K - مونجيني - Venti - تاياكى – مولانا – حوارينا - أليكس الفلاح -يونايتد تويز- كور إنتريور- ماكس جيم، وكلها علامات تجارية كبيرة بخلفية صناعية عريقة نجحت بالفعل داخل مصر في تحقيق توسع وانتشار كبير من خلال نظم الامتياز التجاري، ولذا كانت من أهم الشركات العارضة والمشاركة والراعية للجناح المصري بالمعرض.

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-انتهى-