بحضور ورعاية بدور القاسمي

- معرض تفاعلي للأطفال ينقلهم إلى عالم إبداعات الفنانة المكسيكية الشهيرة

بحضور ورعاية الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، انطلقت بالشارقة فعاليات معرض "فريدا وأنا" بنسخته العربية، التي ينظمها "بيت الحكمة" للمرة الأولى في الوطن العربي، والذي يخصص للأطفال مساحة تفاعلية ينتقلون عبرها إلى عالم إبداعات الفنانة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو.

وحضر حفل افتتاح المعرض كل من الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، سعادة الدكتور عبدالعزيز مسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالإنابة، وعدد من المسؤولين في الدائرة وبيت الحكمة.

وتجولت الشيخة بدور القاسمي في المعرض، الذي يقام بالشراكة مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وتعرفت إلى أقسامه المختلفة وشاهدت الصغار يخوضون رحلة التعرف على التجربة الفنية والحياتية لكاهلو، والتحديات التي مرت بها وكيفية تجاوزها لتحقيق النجاح، وقدرتها على تحويل المعاناة البشرية إلى إبداعات فنية.

ويقدم الحدث، الذي تستمر فعالياته حتى 8 يناير 2023، أسلوباً مبتكراً في الاطلاع على الأعمال الفنية، إذ يتيح التعامل مع أجهزة تفاعلية تجسد أهم محطات حياة الفنانة المكسيكية، عبر 6 موضوعات أساسية، و13 جهازاً يشكل كل منها جزءاً أساسياً في حياة كاهلو، ويمكن من خلالها اختبار الظروف التي عاشتها.

من جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة: "نسعى في الدائرة إلى مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات، لتحقيق التبادل المعرفي والحضاري، وتجسد شراكتنا مع بيت الحكمة لاستضافة هذا المعرض الفريد من نوعه لأول مرة في مدينة عربية، خطوة في هذا الاتجاه".

وأضاف: "الشارقة تستضيف هذا المعرض الذي يمثل إرثاً لفنانة مكسيكية ذات شخصية فريدة، كما أن المكسيك اعتادت المشاركة في معرض الشارقة للكتاب، وكانت ضيف شرف الدورة الـ38 منه، وفي المقابل ستكون الإمارة ضيف الشرف في معرض المكسيك الدولي للكتاب 2023، ما يدل على عمق الأواصر التي تجمع الجانبين".

وحول تنظيم المعرض، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ"بيت الحكمة": "الاحتفاء بتجارب إبداعية ملهمة من مختلف ثقافات العالم واحد من الأهداف الرئيسة التي يتطلع لتحقيقها بيت الحكمة، فنحن نؤمن أن المبدعين سفراء ثقافاتهم وبلدانهم، وتجاربهم تكشف حجم المشتركات الإنسانية بين البشر، وهذه فرصة لزوارنا الصغار لاستكشاف قدراتهم، وشغفهم، ومواطن الإبداع الكامنة فيهم، ومحاولة صقل مهاراتهم الفنية، من خلال التعرف عن كثب إلى النموذج الإبداعي الذي قدمته فنانة عالمية مثل فريدا كاهلو، وقدرتها على تحويل المعاناة إلى فن رفيع المستوى، وجمال يلمس قلوب من يطلع عليه".

وأضافت: "نحن فخورون أن نقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة أول نسخة عربية من معرض "فريدا وأنا"، فهو حدث إبداعي غني ويحمل قيم معرفية وجمالية عالية، كما أنه يمثل في جوهره منصةً لاستكشاف الذات، ويمتاز بتجربته التفاعلية المرحة التي تثري شغف الزوار الصغار، وتتيح لهم الفرصة لتحليل أفكارهم عن الفن والعلاقات والهوايات والشغف".

على هامش المعرض، يستضيف "بيت الحكمة" عدداً من ورش العمل، التي تتيح للزوار من أعمار مختلفة تطوير مهارات حياتية متعددة، والتعرف على علوم ومعارف جديدة، كما يهدف إلى تقديم المعلومة للأطفال في إطار يجمع بين اللعب والحوار والتواصل الحي، ويحقق المعرض رؤيته هذه في شراكة نوعيّة بين المركز الوطني للفنون والثقافات "مركز بومبيدو" في باريس، ومؤسسة "الفنون والمرح" المكسيكية.

ويوفر "بيت الحكمة" مزيداً من المعلومات عن الورش والتسجيل للمشاركة على الرابط التالي: Wisdom /-of-https://discovershurooq.ae/d/House أو من خلال حساب إنستغرام: .https://www.instagram.com/sharjahhow/

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- انتهى -