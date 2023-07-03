(المنامة، البحرين) - أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن حصوله على جائزة "تقدير الجودة" للعام 2022 من بنك "جي بي مورغان"، وذلك تقديرًا لأدائه الاستثنائي في مجال المعالجة المباشرة "STP" للتحويلات الخاصة للأفراد والمؤسسات المالية خلال عام 2022. وكان بيت التمويل الكويتي-البحرين واحدًا من المؤسسات المالية القليلة والمتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي فازت بهذه الجائزة.

وقد تم تكريم بيت التمويل الكويتي-البحرين من قبل السيدة نادية قمبر، نائب رئيس المؤسسات المالية في بنك جي بي مورغان، وتسلم الجائزة السيد محمد فهمي حمد، مدير تنفيذي للعمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي – البحرين، وذلك يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023. وقد حضر الحفل عدد من موظفي البنك من إدارة العمليات وتم تقديرهم لجهودهم وإسهاماتهم في سنة 2022.

وتُسلط هذه الجائزة الضوء على التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بالتعامل مع التحويلات المالية وفق المعايير المعتمدة لدى "جي بي مورغان"، والتي تمنح لأقل من 1% من إجمالي عملاء تحويل الأموال. وقد نجح البنك بتحقيق نسبة عالية بالمعالجات المباشرة لفئة "MT103"، وهو ما يرسّخ السمعة المرموقة التي يتمتع بها بيت التمويل الكويتي- البحرين كمؤسسة مالية متميزة، ومساهم رائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، موفرًا خدمات متطورة مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة وتعزيز الحوكمة.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نادية قمبر، نائب رئيس المؤسسات المالية في بنك "جي بي مورغان": "يسرنا تهنئة بيت التمويل الكويتي- البحرين على نيل هذا التقدير الرفيع والذي يأتي نظير أدائه المتميز خلال عام 2022. ونود أن نشيد بحرص البنك والتزامه بأعلى معايير التميز، ليكون بذلك مثالا يحتذى به بين المؤسسات المالية الأخرى في مملكة البحرين."

من جانبه، قال السيد محمد فهمي حمد، المدير التنفيذي للعمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي-البحرين: "نود أن نعبر عن خالص الامتنان لبنك "جي بي مورغان" على هذه الجائزة رفيعة المستوى في مجال المعالجة المباشرة لتحويلات عملائنا. إننا نتطلع إلى الحفاظ على هذا المستوى من التميز في كافة أعمالنا المصرفية، فضلا عن الالتزام بتعزيز سبل التعاون المثمر مع جميع الشركاء."

تجدر الإشارة إلى أن بنك جي بي مورغان يقوم منذ العام 1997 وإلى الآن بتوزيع جوائز الجودة على فئتين ترتبطان بأوامر التحويل المرسلة عبر نظام سويفت (SWIFT). ويتم منح الجوائز للمؤسسات التي تُظهر أقصى مستوى من الأداء والكفاءة عبر تحقيق أفضل معدلات المعالجة المباشرة في فئتها.

#بياناتشركات

- انتهى -