المنامة، مملكة البحرين : أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادات النسائية (Women Leadership Program) بنجاح كبير، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة قيادية مؤسسية قائمة على الكفاءة والتنوع والاستثمار في رأس المال البشري.

وشهد البرنامج في مرحلته الثانية مشاركة 32 من النساء القياديات من مختلف إدارات البنك، حيث أكملن على مدى شهر كامل رحلة تدريبية متخصصة صُممت لتعزيز المهارات القيادية، وتنمية قدرات التعاون والعمل المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار، وذلك استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدفعة الأولى من البرنامج.

وباكتمال المرحلة الثانية من برنامج القيادات النسائية، ارتفع عدد المشاركات اللاتي أتممن البرنامج بنجاح إلى 55 امرأة قيادية، بما يمثل نحو 60 % من النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية في البنك.

وحقق البرنامج نتائج متميزة عكست الأثر الإيجابي للمحتوى التدريبي والتطبيقي الذي تضمنه، حيث سجلت الدفعة الثانية معدل نجاح بلغ 4.9 من أصل 5، بما يؤكد فاعلية البرنامج في إعداد كوادر قيادية قادرة على مواصلة الإسهام في تحقيق أهداف البنك وتعزيز جاهزيته للمستقبل.

ويأتي البرنامج ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي ينفذها بيت التمويل الكويتي لتطوير كوادره الوطنية وإعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي، حيث يواصل البنك الاستثمار في البرامج المهنية والتطويرية التي تسهم في تعزيز الجاهزية القيادية وترسيخ ثقافة مؤسسية شاملة، بما ينسجم مع رؤيته الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والتميز في الأداء.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير في بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلة: "يمثل نجاح الدفعة الثانية من برنامج القيادات النسائية محطة مهمة ضمن جهودنا الرامية إلى بناء منظومة قيادية قوية تستند إلى الكفاءة والقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية. وقد صُمم البرنامج ليمنح المشاركات تجربة تطويرية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهن لتولي مسؤوليات أكبر والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف البنك".

وأضافت: "نفخر بالمستوى المتميز الذي أظهرته المشاركات طوال البرنامج، وبالنتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد تطوير المهارات القيادية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات. ويؤكد الإقبال الكبير على

البرنامج والنجاح الذي شهده في مرحلتيه الأولى والثانية أهمية مواصلة الاستثمار في المبادرات النوعية التي تدعم بناء الكفاءات وتُرسخ ثقافة التعلم والتطوير المستمر داخل البنك".

واختتمت قائلة: "سنواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات تطويرية متخصصة تواكب احتياجات المرحلة المقبلة، وتسهم في إعداد قيادات مؤهلة تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لدعم مسيرة البنك وتعزيز تنافسيته، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس النجاح والاستدامة".

ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه البرامج والمبادرات تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير بيئة عمل محفزة على التعلم والنمو المهني، عبر توفير برامج تدريبية متقدمة ومسارات تطوير وظيفي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة البنك وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

-انتهى-

#بياناتشركات