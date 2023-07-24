(المنامة، البحرين) - يعتزم بيت التمويل الكويتي-البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، تنظيم ورش عمل حول الصيرفة الرقمية والثقافة المالية بالتعاون مع إنجاز البحرين، وذلك لطلاب الجامعات في المملكة. وسوف تسلط الورش الضوء على المجالات الرئيسية لإدارة التمويل الشخصي، فضلا عن رحلة البنك نحو التحول الرقمي في المملكة، من خلال منصة بيتك جزيل للصيرفة، والتي تعتبرالمبادرة الطموحة التي أطلقها البنك في مجال التكنولوجيا المالية.

وسوف يناقش ممثلو البنك العناصر الأساسية للثقافة المالية وإدارة عمليات التمويل الشخصية، بهدف تمكين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تمويلاتهم الشخصية. كما ستتناول الورش العديد من المواضيع الهامة التي تفيد الطلاب مثل الدخل، والميزانية، والتوفير، والبطاقات الائتمانية. كما ستركز على توعية الطلاب بأهمية اتخاذ قرارات شرائية ذكية ومدروسة.

وسيلقي ممثلو البنك خلال الورش الضوء على أهمية الصيرفة الرقمية ودورها الفعال في تعزيز التجربة المصرفية لما هو أبعد من حدود الصيرفة التقليدية. كما سيناقشون أيضًا آفاق القطاع المالي في المملكة مع تركيز أكثر على النمو الملموس والتطور الذي يشهده القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة، مع التأكيد على التزام بيت التمويل الكويتي-البحرين بدعم الابتكار وتلبية احتياجات عملائه في ظل بيئة رقمية.

وحول هذه المبادرة، علقت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين قائلة: "باعتبارنا مؤسسة تكرس جهدها في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، فإنه يسعدنا للغاية التعاون مع بيت التمويل الكويتي-البحرين في تنظيم مثل هذه الورش. ففي ظل التغيرات المتسارعة على الخارطة المالية، فإنه من المهم إبقاء الطلاب على إطلاع دائم بآخر المستجدات، خاصة في ضوء ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة راسخة كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال مثل هذه المبادرات، يتم تزويد الطلاب برؤى قيّمة عن القطاع، فضلا عن المساهمة الفعالة في سد الفجوة القائمة بين التجربة التعليمية للطلاب ومسارهم المهني العملي في المستقبل."

واختتمت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة: "ونود أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان لبيت التمويل الكويتي-البحرين على مساعيهم الجادة والمستمرة لتمكين الشباب، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل، بما يتيح لنا تنفيذ مهمتنا الطموحة في إعدادهم لتحقيق النجاحات في الاقتصاد العالمي."

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى إنجاز البحرين لإتاحة فرصة التواصل مع الطلاب، خاصة الراغبين في العمل في القطاع المصرفي والخدمات المالية. إنها تعتبر واحدة من العديد من المبادرات التي يحرص البنك على طرحها لخدمة الشباب، والتي تمثل بالنسبة لنا عنصرًا أساسيًا ضمن التزام البنك المتواصل برد الجميل للمجتمع. ومن خلال تمكين الرواد من الشباب الآن، فإننا بذلك نبني مستقبل المملكة، ونستثمر في كوادرها الشابة في قطاع الخدمات المصرفية وما أبعد من ذلك."

وتعكس ورش العمل المخطط لها التزام بيت التمويل الكويتي-البحرين المتواصل بدعم المجتمع المحلي، والمساهمة الفعالة في مسيرة النمو والازدهار والاستدامة للمملكة. وقد دأب البنك على تركيز استثماره في الشباب من خلال المبادرات الداخلية والخارجية مثل برامج التدريب وورش العمل.

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