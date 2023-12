دبي: ألقى الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمنصة »بيترو« (Bitrue) لتداول العملات الرقمية، السيد روبرت كوارتلي جانيرو، سلسلة من المحاضرات للطلاب في جامعة دي مونتفورت (De Montfort University Dubai) في دبي في الثالث من نوفمبر، ناقش من خلالها ريادة الأعمال وقيادة الجيل القادم والإدارة والمحاسبة مع طلاب البكالوريوس، مشاركًا رؤيته التي كوّنها من خلال عمله لدى منصة »بيترو« التي تُعد ثامن أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم.

كما تحدث السيد روبرت مع طلاب ماجستير إدارة الأعمال والأزياء والموارد البشرية حول كيفية إدارة المؤسسات للأداء والتعقيدات والتغييرات في سياقات السوق المختلفة وسياق المشهد العالمي المتنوع والديناميكي في الاقتصاد والتقنية.

تمكين الجيل القادم من القادة

تطرق السيد روبرت في محاضرته الأولى لريادة الأعمال ودورها في تعزيز استدامة الأعمال، وسلّط الضوء على الحقيقة المرّة لفشل الشركات، وكيفية تفادي مثل هذه الإخفاقات، كما شدّد على أهمية الشغف والإيمان بالفكرة في ريادة الأعمال والاستراتيجيات الفعّالة التي تعزّز الانطلاقة الناجحة وتساعد على تحديد عرض البيع الفريد والقيمة المقدّمة.

يرى السيد روبرت أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الشركات في وقتنا الراهن هو غياب الرؤية الواضحة للقيمة المقدّمة وضعف للثقة، مؤكدًا على أهمية وجود تصوّر واضح للقيمة التي ستقدمها الشركة للمستهلك والتي تجعل منها أفضل من غيرها في السوق وتعزّز ثقة المستهلك بها. كما نصح روّاد الأعمال بتبني استراتيجيات مثل استراتيجية "المحيط الأزرق"، والاستفادة من الأفكار التي تطرقت إليها كتب ريادة الأعمال والتسويق مثل كتاب "Zero to One" وكتاب "Buyology"؛ لتحديد الأسواق والاتجاهات الجديدة.

ثم تحدّث في المحاضرة الثانية عن إدارة الأعمال في الأسواق العالمية وكيف يمكن للقائد أن يدير الأداء ويتغلب على التحديات بفعالية، وتطرّق في حديثه إلى مجموعة من الصعوبات الجيوسياسية التي لا بُد للقائد من مواجهتها، منها التغيرات الاقتصادية، ومخاطر العملات، واللوائح التنظيمية، وتحركات المنافسين. تضمّنت المحاضرة نقاشات عملية حول كيفية قيام المسؤولين التنفيذيين بتحديد أصحاب المصلحة، وإدارة العمليات، ومراقبة وتحليل السوق، والتسويق، بما يخدم مصلحة الجهة التي يعملون لديها.

دعم »بيترو« للاستقلال المالي والأصول الرقمية

حضرت أيضًا الرئيسة التنفيذية للتسويق لمنصة »بيترو« السيدة إيما لي وشاركت من جانبها متحدثةً عن منصة »بيترو« وكيف استطاعت المنصة أن ترسّخ اسمها في صناعة الأصول الرقمية، فمنذ انطلاقتها في 2018، استطاعت المنصة من خلال دمجها لمبادئ الاقتصاد التقليدية وتقنية البلوكتشين أن تكون أحد أبرز مزودي خدمات الأصول الرقمية اللامركزية.

زوّد السيد روبرت، وهو خريج سابق لجامعة دي مونتفورت، الطلاب بالرؤى والمعرفة والخبرات العملية التي تنمّي الروح الريادية لديهم وتصقلها، وذلك بفضل خبرته الواسعة في مجال التمويل والاستثمارات البديلة والاستشارات.

بهذه المناسبة، علّق السيد روبرت قائلًا: »أنا سعيد بزيارتي لجامعة دي مونتفورت والتحدث إلى الطلاب«، ثم أردف قائلًا: »كوني كنت في مكانهم هذا من قبل، فأنا أعلم مدى أهمية الاستماع للخبرات التي يقدمها الأشخاص من بيئة العمل في مجال الأعمال والتمويل والقطاع غير الربحي والرياضي في الربط بين النظرية والتطبيق، فبالنسبة للطلاب، فإن مساعدتهم على رؤية العالم وفهم الأمور المعقدة التي سيواجهونها في مسيرتهم المهنية مثل التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي أو الإدارة مقابل القيادية يُعد أمرًا مهمًا لتعزيز نموهم وتطورهم«.

وفقًا للدكتورة ليا دانيال، رئيسة البرنامج ومسؤولة مشاركة الصناعات في جامعة دي مونتفورت في دبي، فإن استضافة الجامعة لخبراء وقادات من مختلف الصناعات والشركات العالمية مثل »بيترو« أثبت بالفعل أنه أمر يثير اهتمام الطلاب ويعود بالفائدة عليهم، تقول الدكتورة ليا: »بما إن بيترو تعمل في مختلف أنحاء آسيا وأوروبا والأسواق الناشئة، وجد فيها طلابنا مصدرًا قيمًا للمعرفة واستشعروا أهمية التواصل مباشرة مع الشركات التي تعمل في القطاعات الحيوية مثل التمويل الرقمي والاستثمارات البديلة وإدارة الأصول، الأمر الذي لا يُظهر فحسب الابتكار والتوسع، بل يقدم أيضًا رؤى ومعارف وجدها طلابنا مفيدة للغاية ومثيرة للاهتمام، ويمكنهم تطبيقها في رحلتهم المهنية«.

تشتهر جامعة دي مونتفورت، بحرمها الجامعي المعتمد دوليًا في دبي، بتبنيها لنهج تعليمي رائد عالميًا ومواكب للتطورات والصناعات، خاصة في مجال الأعمال، والإدارة، والتسويق، والموارد البشرية، والأزياء، والهندسة. يُعد تعاون الجامعة مع الشركات الرائدة مثل »بيترو« خطوة مهمة في سبيل سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية المطلوبة في سوق العمل. ومن خلال مثل هذه المبادرات، تؤدي »بيترو« دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل قيادة الأعمال ودعم التعليم وإثراء المعرفة في مجال العملات الرقمية.

