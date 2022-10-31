بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود كمتحدثة الرئيسية

الرياض: نظمت شركة بيبسيكو، الرائدة عالمياً في مجال الأغذية والمشروبات، حفلها السنوي بحضور سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، التي شاركت كمتحدثة رئيسية، إضافة إلى حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وكبار مدراء شركة بيبسيكو، وقادة الصناعة، والذي أقيم في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

وسلطت هذه الفعالية الضوء على أهم الانجازات التي حققتها الشركة من خلال مبادراتها العديدة التي تم تنفيذها بالفعل وتلك التي لازالت قيد التنفيذ، ونجحت في نفس الوقت في إبراز جهود شركة بيبسيكو، التي بذلتها خلال السنوات الماضية، لتعزيز إمكانات المملكة.

كما شددت سمو الأميرة ريما بنت بندر، خلال كلمتها الرئيسية، على أهمية الشراكة لتحقيق أهداف المملكة على المدى الطويل، مؤكدة على دور العلامات التجارية وقادة الأعمال في إحداث التغيير، وبناء مستقبل مزدهر.

و في كلمتها، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود: "خمس سنوات مضت، منذ أن أعلن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق رؤية 2030، التي تعد بمثابة خارطة طريق لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة بشكل جذري، وذلك من خلال التقليل من الاعتماد على النفط، واحتضان التكنولوجيا والتنمية المستدامة، ولقد تبنت شركة بيبسيكو هذه الأهداف، حيث شاركتنا التزامنا بالتحول، وتعاونت معنا للتأكد من أن هذه الأهداف الطموحة أصبحت حقيقة واقع، حيث تعد شركة بيبسيكو مثالاً على الكيفية التي يمكن بها لشركة ما أن تحدث فرقاً في تمكين الأعمال التجاري، ومن أن تكون عضواً نشطاً في المجتمع، لقد أصبحت رؤية 2030 ناجحة بسبب دعم ومساهمة المجتمع، وقطاع الأعمال، كشركة بيبسيكو".

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يوجين ويليمسن: "نهدف من خلال تنظيم هذا الحفل الى ابراز جهودنا التي نقوم بها من اجل النهوض بالاقتصاد، والثقافة، والبيئة، والنمط المعيشي، حيث نرتبط مع المملكة بإرث طويل يمتد للأكثر من ستة عقود، وكذلك للتأكيد على علاقة الود العميقة التي تربط

علاماتنا التجارية مع الشعب السعودي العزيز. ونحن فخورون جدا بالتقدم الذي أحرزناه في المملكة، وتحديد المسار لهذه الرحلة، التي تعد الأكثر طموحا لتعزيز شركاتنا مع حكومة المملكة، لتحقيق أهداف رؤية 2030".

وتأكيدًا على التزام شركة بيبسيكو على العمل كشريك لدعم نجاح المملكة، سلطت الفعالية الضوء على العديد من جهود الشركة، التي تركز على رؤية 2030، بما في ذلك مبادرة "المستقبل سعودي". من خلال إدراك شركة بيبسيكو لأهمية القطاع الخاص في تنويع اقتصاد المملكة، ساهمت الشركة في إطلاق برنامج تسريع التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى مساعدة الشركات السعودية الناشئة والشركات الصغيرة على تعزيز تواجدها في التجارة الإلكترونية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يرتفع فيه طلب المستهلك على التسوق عبر الإنترنت.

وتعد هذه المبادرة أحد البرامج الرسمية الأولى التي يتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والأكاديميّة الوطنيّة الرّائدة “لنا “، ومؤسسة انجاز العرب، وتهدف مبادرة "المستقبل سعودي" إلى دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتطوير المهارات الفنية والمهنية لدى الشباب، وقد أسهمت المبادرة في تدريب أكثر من 12,000 سعودي، وتمكين أكثر من 2,000 امرأة من العمل في القطاع الصناعي.

كما شدد المتحدثون على نجاح حملة "تمكني"، التي تعد منصة لتشجيع السيدات في جميع أنحاء المملكة على العمل، وتسعى إلى دعم مليون امرأة بحلول عام 2030، وتم إطلاقها بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة، وجمعية النهضة، وجامعة الأميرة نورة، ولجنة سيدات الأعمال، ولجنة الغرفة التجارية الأميركية في المملكة "AmCham KSA"، والمجلس الأطلسي "The Atlantic Council".

وتهدف المنصة إلى دعم امكانات المرأة، وخلق فرص عمل، وتقديم الارشادات للسيدات عبر برنامج التوجيه والإرشاد لتوسيع نطاق المبادرات المبتكرة. ولإبراز نماذج النجاح للمرأة السعودية، قامت شركة بيبسيكو وبالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة في إطلاق سلسلة بودكاست "مزن"، وذلك خلال اليوم العالمي للمرأة في عام 2021م، حيث تعد هذه الخطوة وسيلة أخرى لمناقشة الأدوار الهامة التي لعبتها المرأة في دعم نمو المملكة وتطورها.

هذا، وساهمت الفعالية في تحديد معالم استراتيجية الاستدامة لشركة بيبسيكو لدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتجديد موارد المياه، حيث تعمل شركة بيبسيكو على توفير المحاصيل والمكونات بطريقة تسهم في تسريع الزراعة المتجددة، وتنمية المجتمعات الزراعية، حيث نجحت شركة بيبسيكو في تركيب تقنية ري فعالة في منطقة وادي الدواسر، كما تسعى الشركة إلى تجديد 100٪ من المياه التي يتم استهلاكها في الرياض بحلول عام 2022، كما وقعت بيبسيكو اتفاقية مع المؤسسة العامة للري، لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الري، والمساعدة في حل تحديات استدامة المياه الملح، كما أطلقت شركة بيبسيكو شراكة مع هيئة بوابة الدرعية، لإطلاق مشاريع إعادة التدوير المجتمعية، حيث سيساعد ذلك في جمع البلاستيك، وزيادة معدلات إعادة التدوير، للحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت بيبسيكو مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان لتشجيع الطلاب على المشاركة في إنشاء اقتصاد دائري مزدهر، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأمين مستقبل

خالي من النفايات في الحرم الجامعي، وتشجيع الشباب على استكشاف حلول لتحديات النفايات البلاستيكية من خلال البحث الأكاديمي. وختاماً أسهمت الفعالية في إرساء دعائم الشراكة بين البيبسيكو المملكة، لدعم نمو اقتصاد البلاد، حيث تهدف الشركة إلى النهوض بالقطاع الصناعي والزراعي والاجتماعي، وبناء مستقبل مزدهر، وهو الأمر الذي تجسد في إطلاق جميع هذه المبادرات.

#بياناتشركات

- انتهى -

نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2019 بصافي إيرادات تجاوز 67 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، والتي تتضمن "فريتولاي" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"كويكر" و"تروبيكانا". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن 23 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتشكل رؤية "الفوز الهادف" محور عمليات "بيبسيكو" لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتعكس هذه الرؤية طموحات الشركة لتحقيق الفوز المستدام في الأسواق ويتجسّد هدفها في جميع جوانب عملها. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com