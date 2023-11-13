- سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة يتفقد فعاليات اليوم الأول للنسخة الـ 18 من المعرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، انطلقت اليوم في "دبي وورلد سنترال" فعاليات الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران، والتي تُعد الدورة الأكبر في تاريخه وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات المعرض وما تشمله من أجنحة ومنصات عرض رئيسية، وذلك خلال جولة رسمية ضمت مجموعة من القادة الحكوميين وقيادات الأطراف المعنية رفيعة المستوى في القطاع.

واستقطبت دورة هذا العام قادة قطاعات الطيران والفضاء والدفاع لإعادة صياغة مستقبل هذه القطاعات، حيث تجمع أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، في حين يشمل العرض أكثر من 190 طائرة تجارية وعسكرية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول الإعلان عن مجموعة من الصفقات، من بينها صفقة لطيران الإمارات لشراء 95 طائرة إضافية ذات جسم العريض من طائرات بوينج 777-9 و777-8 و787 بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم)، والتي تأتي مدفوعة بعودة الطلب على النقل الجوي إلى معدلات ما قبل الجائحة، إلى جانب صفقة من فلاي دبي تلتزم فيها بشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل الى 11 مليار دولار، والتي تعتبر أول طائرات ذات الجسم العريض في اسطول الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة صن إكسبرس التركية للرحلات المنخفضة التكلفة عن طلبية لشراء 45 طائرة من طراز 737 ماكس سيجري تسليمها بين العامين 2029 و2035، مع خيارات شراء لاحقة لـ45 طائرة إضافية، في حين أعلنت مصر للطيران عن صفقة لشراء 18 طائرة بوينغ 737 ماكس وهي الأول من نوعها ضمن اسطول الشركة، والتي ستتسلمها كجزء من اتفاقية تأجير مع شركة Air Lease Corporation.

كما كشفت شركة طيران البلطيق، الخطوط الوطنية في لاتفيا، عن توقيعها صفقة لشراء 30 طائرة من طراز A220، ليرتفع بذلك إجمالي الطائرات في دفتر طلبات شركة الطيران إلى 80 طائرة، لتصبح بذلك مالكة لأكبر أسطول من طائرات A220 في أوروبا.

وتعليقاً على فعاليات اليوم الأول، قال تيموثي هاوز العضو المنتدب لشركة "تارسوس" الشرق الأوسط: "ما شهدناه اليوم يؤكد على النمو المستمر عبر جميع مفاصل القطاع، كما أن معرض دبي للطيران يوفر منصة عالمية لاستعراض مزايا الجيل التالي والتقنيات المبتكرة التي تضمن كفاءة وفعالية الجهود المبذولة لبناء مستقبل أكثر استدامة. وشهد اليوم الأول من المعرض تسجيل سلسلة من الطلبات وإبرام العديد من الصفقات وفعاليات الإطلاق المميزة، ونتطلع إلى الإعلان عن المزيد خلال الأيام المقبلة مع هذا الحضور القوي لأبرز الجهات الفاعلة في القطاع الذي قدموا من أنحاء العالم إلى دبي لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران".

تركز نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران على قطاع الفضاء، حيث شاركت وكالة الإمارات للفضاء بأكبر جناح لقطاع الفضاء في تاريخ المعرض، ما يعكس التزامها بترسيخ مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الهام. كما حضر كل من سلطان النيادي وهزاع المنصوري، أول رائدي فضاء إماراتيين، إلى جناح مركز محمد بن راشد للفضاء، لتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في مجال الفضاء.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://www.dubaiairshow.aero/

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