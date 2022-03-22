تماشياً مع استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج التنفيذي، والتي تضمنت 41 مشاركاً من الشخصيات القيادية من قطاعي الحكومة والأعمال من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال حفلٍ أقيم يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في حرم الجامعة بمدينة مصدر.

حضر حفل التخرج البروفيسور إريك زينغ، رئيس الجامعة؛ والبروفيسور فخري كراي، عميد الجامعة، إلى جانب سعادة منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "جي 42" وعضو مجلس أمناء الجامعة.

وتضمنت الدفعة الأولى من الخريجين مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، والمدراء العامين، والسفراء، ونواب رؤساء تنفيذيين من مجموعة من المؤسسات في دولة الإمارات، حيث أكمل المشاركون 12 أسبوعاً من الدورات العملية والمحاضرات والمشاريع التعاونية المكثفة للتخرج من البرنامج.

وكانت الجامعة قد أطلقت البرنامج التنفيذي في سبتمبر 2021 دعماً لمساعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقطاعات الأعمال بإطلاق الطاقات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيف تطبيقاته العملية لإيجاد حلول لأبرز التحديات الملحة على المستوى الوطني.

وتعاون منتسبو الدفعة الأولى لتطوير مقترحات تضم باقة من الحلول المبتكرة، ومنها منصة مدعمة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدقة والكفاءة من حيث التكاليف في تقييمات أداء الموظفين؛ وحلٌ يركز على دفع عجلة التقدم في هدف دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ وحلٌ يهدف إلى تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة مبكرة بهدف تقليص معدلات الوفيات والحد من التدخلات الطبية الحرجة وعالية التكلفة لإنقاذ حياة المرضى، وهي أعباء يعاني منها المواطنون والمرافق الطبية على حد سواء.

وحظي المشاركون بفرصة التفاعل مباشرة مع أفضل المدربين حول العالم من مؤسسات أكاديمية مرموقة، بما فيها جامعة كاليفورنيا في بيركلي وهارفارد وكارنيجي ميلون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأكسفورد، في حين تحرص الجامعة على وضع لمستها في البرنامج لجعل تجربته التعليمية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "يؤكد البرنامج التنفيذي على التزام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بتأسيس مجتمع يضم أفضل المبدعين في ابتكارات المستقبل، وتخريج كفاءات قيادية قادرة على المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وأولوياتها الوطنية".

وأضاف: "أتقدم بالتهنئة لجميع الخريجين على هذا الإنجاز المتميز، حيث ستتيح المهارات والمعرفة التي اكتسبوها فرصة الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة ضمن مؤسساتهم وتعزيز أدائهم وإمكاناتهم التنافسية. ويمثل دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص خطوة نوعية تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031".

وتضمن البرنامج زيارات لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"؛ ومجموعة بريد الإمارات؛ وإنجازات/"جي 42"؛ وفينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي؛ والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين. واستهدفت الزيارات الميدانية التعرف على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات، وتم بعد ذلك استخدام دراسات نموذجية لإطلاق جلسة عصف ذهني حول كيف يمكن للمشاركين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم.

من جانبه قال البروفيسور إريك زينغ: "تمثل معارف الذكاء الاصطناعي عنصراً جوهرياً لقيادة العديد من المبادرات الاستراتيجية الحكومية في دولة الإمارات نحو النجاح والتقدم. إلا أن معرفة كيفية استخدام تقنياته بأسلوب مسؤول وتصميم السياسات الداعمة لاستخداماته الأخلاقية هو أمر يعيق مسار التقدم. لذلك نحرص في برنامجنا التنفيذي على تزويد الطلاب بمجموعة من الأدوات والمهارات العملية المفيدة التي يمكنهم استخدامها اليوم ونقلها للجيل التالي في المستقبل".

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