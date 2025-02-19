المنامة، البحرين: أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) إطلاق النسخة الثانية من "برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة". وتستهدف هذه المبادرة تطوير مهارات وإمكانيات المرشحين لمجالس الإدارات في المستقبل، وتمكينهم للمشاركة بفعالية في تطبيق ممارسات الحوكمة السليمة، ويساهم في تحقيق النجاح لمؤسساتهم.

جاء هذا الإعلان بعد توقيع اتفاقية بين بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF). حيث وقع الاتفاقية كل من الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

يركز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والخبرات اللازمة لتولي المناصب القيادية في مجالس إدارات الشركات، وهو ما يمكّنهم من قيادة مؤسساتهم نحو تحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل، وذلك من خلال تطبيق ممارسات راسخة للحوكمة. يمتد البرنامج على 32 ساعة تدريبية على مدار خمسة أسابيع، ويتيح للمشاركين اكتساب الرؤى والخبرات اللازمة لتولي المناصب القيادية في مجالس إدارات الشركات. ومن خلال عملية تقييم للمرشحين، سيتم اختيار 20 من المرشحين من مختلف القطاعات للمشاركة في البرنامج. وسوف يركز البرنامج على المهارات المرتبطة بالحوكمة لتعزيز أداء الشركات، والكفاءة في قيادة مجالس الإدارات، وفهم معايير الحوكمة الرئيسية. ويختتم البرنامج بجلسة "محاكاة المجلس الفعلي" التي تم إعدادها لتقييم إمكانيات المرشحين واختبار قدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه مجالس الإدارات، وتحديد المجالات التي يتعين عليهم تطويرها.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "تؤمن بورصة البحرين بأن تطبيق الحوكمة السليمة لا يقتصر على مجرد الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، ولكنه يعد بمثابة حجر الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ومن خلال التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في هذه المبادرة الهامة، فإننا نسعى لتزويد الكوادر البحرينية بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه مجالس الإدارات، وبالتالي المساهمة في تعزيز قطاع رأس المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام."

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF): "من خلال التعاون مع بورصة البحرين، فإننا نسعى إلى تطوير إمكانيات ومهارات القيادة لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمحتملين. هذا البرنامج يوفر التدريب اللازم لخلق قادة مؤهلين للمساهمة بفعالية في مؤسساتهم من خلال اكتساب الخبرات التي تساعدهم على خوض عالم الأعمال."

تأتي هذه النسخة الثانية بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من "برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة" في شهر مايو 2024 والذي أسفر عن تخرج أول دفعة من 20 خريجًا في أكتوبر 2024.

يمكن للبحرينيين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية الراغبين بالانضمام للبرنامج التقديم من خلال موقع المعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية(BIBF) www.bibf.com/bahrain-bourse-board-mentorship-programme قبل تاريخ 8 مارس 2025.

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