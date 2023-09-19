أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، بالشراكة مع مؤسسة إنجاز البحرين، رسميًا عن انطلاق النسخة السادسة من برنامج المستثمر الذكي، وهو برنامج توعوي وطني يستهدف طلبة الصف الرابع الابتدائي في مملكة البحرين ويأتي كجزء من المناهج الدراسية للمدارس الحكومية.

ومنذ إطلاقه خلال العام الأكاديمي 2018-2019، يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالثقافة المالية من خلال الأنشطة التعليمية الترفيهية.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "يعد تطوير برامج ومبادرات الثقافة المالية جزءًا لا يتجزأ من نموذج عمل بورصة البحرين وقد شارك في برنامج المستثمر الذكي أكثر من 30,000 طالب خلال ال 5 سنوات الماضية. وتأتي هذه المبادرة الطموحة متماشية مع إيماننا الراسخ بأهمية نشر الثقافة المالية بين الأجيال القادمة."

من جانبها، علّقت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين قائلة: "تلتزم مؤسسة إنجاز البحرين بتطوير مهارات وقدرات الشباب وتأهيلهم لمستقبل واعد. وتعد بورصة البحرين شريكًا دائمًا في تزويد طلاب الصف الرابع الابتدائي في مملكة البحرين بالمهارات المالية الأساسية التي تمتد لما وراء الفصول الدراسية. إن السجل الناجح لهذا البرنامج يعد خير دليل على تأثيره الملموس في تمكين الجيل القادم من الرواد البحرينيين."

يتضمن البرنامج سبع ورش عملية لتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية اللازمة لتعزيز ثقافتهم المالية، ويشمل ذلك التفكير، والتحديد، والتخطيط، والتنفيذ، والتوفير، والتقدم، والتقييم. ويتعلم الطلاب المشاركون في البرنامج العديد من المفاهيم والمصطلحات المالية الأساسية التي تشمل إدارة الأموال، وقيمة الإدخار، والتخطيط المالي الذكي، وذلك من خلال أنشطة تعليمية ترفيهية تفاعلية تتيح لهم اتخاذ قرارات مالية سليمة. كما سيتمكن الطلاب أيضًا من تحديد طرق الدفع المالية المختلفة، مثل بطاقات الخصم، وبطاقات الائتمان، والنقد، والشيكات.

من الجدير بالذكر أن النسخة الرابعة من البرنامج تضمنت مسابقة وطنية للطلبة المشاركين في البرنامج. وقد استهدفت هذه المسابقة تحسين قدرة الطلاب على اتخاذ قرارات مالية سليمة، مع تشجيعهم على الابتكار وتعزيز روح ريادة الأعمال. وقد جاء نجاح هذه المسابقة ليؤكد قدرة البرنامج على تحفيز وتزويد الطلاب بالمعرفة المالية لمستقبل واعد.

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