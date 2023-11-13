بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي

اختتمت بورصة البحرين فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – ميرا 2023 والتي عقدت تحت شعار"من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة" والذي أقيم في 13 نوفمبر في مملكة البحرين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي.

وقد أتاح المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط فرصة للتفاعل مع العديد من الجهات ذات العلاقة بأسواق المال، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة مواضيع هامة بما في ذلك آخر المستجدات المتعلقة بالبورصات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنصة "تبادل" التي أطلقتها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين وما تقدمه المنصة من وجهة نظر المتخصصين في علاقات المستثمرين. كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة والتوجهات التشريعية حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى دور علاقات المستثمرين في تبني وتطبيق مبادىء الاستدامة في الشركات.

وقد تضمن المؤتمر أكثر من 39 متحدثاً، و20 عارضاً من الشركات الداعمة للمؤتمر وبحضور أكثر من 400 مشارك. وقد أتاح المؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والمعلومات للمهنيين المتخصصين، وبحث أحدث التوجهات في حلول علاقات المستثمرين، والتواصل مع الشبكة الواسعة من الشركات المتخصصة بهدف تطوير منظومة متكاملة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.

وخلال كلمة ألقتها السيدة عبير السعد، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، سلطت الضوء على الوعي المتزايد حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتنفيذ متطلبات إعداد التقارير ذات الصلة من قبل الجهات الرقابية، وإصدار المصرف مؤخرا لقواعد ومتطلبات لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأضافت "أن الإطار التنظيمي ينطبق على جميع الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل المصرف ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السنة المالية 2024".

وفي تعليقه على استضافة المؤتمر، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بالقول: "يعد مؤتمر ميرا 2023 حدثًا مميزًا يلقي الضوء على دور أسواق المال في تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين. إننا نؤمن بأهمية الجهود المشتركة لدعم وتنمية أسواق رأس مال مستدامة في المنطقة. كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لزملائي في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذين انضموا إلينا في هذا الحدث الفريد، كما أتقدم بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي على تعاونه مع بورصة البحرين لاستضافة هذا المؤتمر الناجح."

ومن جانبه، علق السيد جون غوليفر، المدير العام بجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – "ميرا"، قائلًا: "يعد المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط هو الحدث الرئيسي للجمعية، وإن نسخة هذا العام ذات أهمية خاصة حيث احتفلنا بالذكرى الخامسة عشرة لتأسسيس "ميرا". منذ تأسيسها، تلتزم "ميرا" بتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة، بالإضافة إلى دعم مستوى الشفافية والالتزام بمبادئ حوكمة الشركات السليمة في أسواق المال. فقد شهد المؤتمر مشاركة ناجحة هذا العام مما يمثل دليلاً على جهودنا لتلبية احتياجات قطاع رأس المال، حيث أن مشاركة أعضاء الجمعية المرموقين وشركائنا والجهات ذات العلاقة في المناقشات حول أحدث التوجهات المتعلقة بالمهنيين في مجال علاقات المستثمرين يؤكد الدور المحوري لـميرا في المساهمة في تطوير ودعم المتخصصين في أسواق المال في الشرق الأوسط".

وقد وجه منظمو مؤتمر ميرا الشكر إلى الجهات الراعية، بما في ذلك الشريك الاستراتيجي منصة "تبادل"، رعاة الفئة الماسية بنك ABC، بنك الرياض، وامض. رعاة الفئة الذهبية: البنك الأهلي المتحد، أرقام، بنك البحرين الوطني، سمارت ميديا ، و Visible Alpha. رعاة الفئة الفضية: المراعي، بنك السلام، شركة البحرين الوطنية القابضة، BNY Mellon ، Euroland IR ، بنك أبوظبي الأول، Instinctif Partners، Morrow Sodali، جلوبال فاينانشل ميديا، وزين البحرين، أما رعاة الفئة البرونزية: فاندا، J.P. Morgan، Investis Digital (iDX)، ناسداك، إس آند بي غلوبال، Sustainable Square، وTeneo.

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