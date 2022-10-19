حصدت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، مؤخرًا جائزة ’Global Business Outlook Awards‘ نظير جهودها كمساهم رئيسي في تطوير أسواق رأس المال، حيث يعد الفوز بهذه الجائزة المرموقة بمثابة تقدير دولي نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها بورصة البحرين على مدى السنوات والتي ساهمت في تطوير أسواق رأس المال في المملكة، وبالأخص في مجال تعزيز علاقات المستثمرين، ودعم مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة وتطبيقات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من أجل دعم تنمية رأس المال وتعزيز نزاهة السوق.

هذا وتهدف جوائز ’Global Business Outlook Awards‘ إلى تكريم المؤسسات حول العالم، وهي مصممة لإبراز العمل المتميز للشركات والتنفيذيين عبر القطاعات. كما تهدف الجوائز إلى توفير منصة دولية لتعزيز الإتقان في المجالات المختلفة، والمواهب القيادية، والاستراتيجيات الناجحة، والإمكانات، والقطاعات المساهمة في خلق القيمة المضافة على الصعيد العالمي.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، حيث تعد بمثابة شهادة حقيقية على جهودنا الحثيثة والتزامنا الراسخ بتطوير سوق رأس المال في المملكة. وقد سعت بورصة البحرين على مر السنين إلى تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير سوق رأس المال، وذلك بهدف تعزيز السيولة والشفافية والاستدامة في السوق مما يساهم في استقطاب المزيد من المُصدرين والمستثمرين."

وأضاف: "تستمر بورصة البحرين في تطوير طرق مبتكرة لخدمة جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق رأس المال بشكلٍ أفضل والتأكد من متانة سوق رأس المال في المملكة، مع الحفاظ على التواصل مع الأطراف ذات الصلة وتعميق علاقات المستثمرين، وضمان التوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف المملكة للوصول للحياد الصفري."

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تكريم بورصة البحرين خلال العام الجاري من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، عبر الفوز بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 ضمن النظام الوطني للاقتراحات والشكاوى "تواصل" للعام الثاني على التوالي. إضافة إلى ذلك، حصلت البورصة على جائزة أفضل سوق مستدام في العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من قبل Global Banking and Finance Review، كما حصلت على جائزة أفضل مبادرة للتوعية الاستثمارية والثقافة المالية على مستوى مملكة البحرين من قبل مجلة International Finance، وذلك نظير جهودها لنشر الثقافة المالية. فقد بلغت مجموع الجوائز المرموقة التي حصدتها بورصة البحرين 4 جوائز خلال العام الجاري.

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