يسر ساماكو وبورشه السعودية أن تعلن عن حصولها على جائزة أفضل حملة تسويقية في قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شركة بورشه إيه جي. تعكس هذه الجائزة المرموقة الجهود الاستثنائية التي قامت بها بورشة السعودية سعياً لنجاح الحملة.

أدت الحملة هدفها بفعالية مبهرة في الوصول إلى جمهورها المستهدف من خلال منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار " porsche 911 green roof"، حيث أظهرت جمال وروح المملكة العربية السعودية بواسطة سيارة بورشه الفريدة بلونها الأخضر المميز.

تبرز الحملة العناصر الثقافية بشكل جميل وبديع يجمع بين الحداثة والتقاليد الأصيلة.

استمرت حملة العلا لمدة أسبوعين ونصف وحققت نتائج مذهلة منذ بداية انطلاق الحملة. ساعدت هذه الحملة على زيادة الوعي بالعلامة التجارية وقدمت أيضًا تجربة فريدة للعملاء مما ساهم في تعزيز حضور بورشه السعودية.

تُعبر بورشه السعودية عن فخرها في تقديم تجربة مميزة لعملائها وعن امتنانها الكبير لجميع الأفراد الذين أظهروا ثقتهم ودعمهم للعلامة التجارية.

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-انتهى-