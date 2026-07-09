في إطار التزامه المستمر بتمكين الشباب الكويتي ودعمهم في مختلف مراحل رحلتهم التعليمية، شارك بنك وياي بصفته الشريك الاستراتيجي لحملة "اختار تخصصك صح" التي أقيمت في أرض المعارض بمشرف خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو، بهدف مساعدة طلبة المرحلة الثانوية والخريجين الجدد على اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة تتوافق مع طموحاتهم واحتياجات سوق العمل.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من الطلبة وأولياء الأمور الذين حرصوا على الاستفادة من الجلسات الإرشادية والمعلومات الأكاديمية التي قدمها مختصون وخبراء في مجال التعليم العالي، حيث أتاحت الحملة للطلبة فرصة التعرف على التخصصات الجامعية المختلفة، واستكشاف المجالات الدراسية المتنوعة، وفهم المتطلبات الأكاديمية والفرص المهنية المرتبطة بكل تخصص.

وفي هذا السياق، صرّح محمد الوزان، مساعد نائب الرئيس لإدارة قوة المبيعات في البنك قائلاً: "تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع حملة ‘اختار تخصصك صح’ انسجاماً مع رؤيته الرامية إلى دعم الشباب في المراحل المفصلية من حياتهم، لاسيما مرحلة الانتقال من التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي، والتي تعد من أهم المحطات المؤثرة في تشكيل مستقبلهم الأكاديمي والمهني."

وخلال الفعالية، استعرض بنك وياي الحلول والخدمات المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات فئة الشباب والطلبة، بما يسهم في تسهيل تجربتهم المالية منذ بداية مسيرتهم الجامعية. كما سلط الضوء على المزايا التي يوفرها التطبيق البنكي الرقمي، والذي يتيح فتح الحسابات وإدارة المعاملات المالية بسهولة وسرعة عبر الموبايل دون الحاجة لزيارة فرع بنك، بالإضافة إلى تحويل المكافأة الطلابية والحصول على بطاقة SELECT المصممة خصيصًا لطلبة الجامعة، حيث تتيح الكثير من العروض والخصومات الحصرية من أهم العلامات التجارية التي يفضلونها وتتماشى مع أسلوب حياتهم.

وتعكس هذه المشاركة حرص وياي على التواجد بالقرب من الشباب في المحطات المهمة من حياتهم، ودعمهم بالأدوات والمعرفة والخدمات التي تساعدهم على بناء مستقبل أكثر نجاحاً واستقلالية.

وتُوجت هذه الجهود بمشاركة بنك وياي كذلك في معرض الجامعات الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو في أرض المعارض، ضمن حضوره المتواصل في المبادرات والفعاليات التعليمية الموجهة للشباب، تأكيداً لدوره كشريك داعم للشباب الكويتي منذ بداية رحلتهم الأكاديمية الجامعية، ومساندتهم في مختلف مراحل حياتهم.

-انتهى-

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