مسقط: تعزيزًا لريادته لقطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، شارك بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- في أسبوع أيوفي لبرامج التدريب والتأهيل وفي المؤتمر الثامن عشر لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية الذي عُقِد في مملكة البحرين، وشهد المؤتمر ورش عمل مثرية وجلسات نقاشية قادها مجموعة من الخبراء و صناع القرار في قطاع المالية الاسلامية في المنطقة و بمشاركة مجموعة من موظفي بنك نزوى الذين يحملون خبرة ومعرفة واسعة في القطاع.

كما شهد المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بعنوان "استراتيجيات للركود الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من التمويل الإسلامي" عروضا رئيسية من قبل صانعي خبراء الصناعة، بالإضافة إلى مناقشات لجان متعددة تناولت الجوانب الرئيسية للصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه القطاع.

وقد شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين بنك نزوى وهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI)، حيث وقّع المذكرة الفاضل سالم المحاربي، الرئيس المالي لبنك نزوى، و معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء أيوفي ممثلا لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)؛ لإطلاق أول برنامج أكاديمي يهدف إلى تعزيز القدرات والكفاءات في قطاع المالية الإسلامية، حيث سيتكفل مجموعة من الخبراء في بنك نزوى، بتقديم البرنامج و سيتم منح المشاركين شهادات معتمدة من قبل منظمة الأيوفي. و تأتي هذه المذكرة استكمالا لجهود بنك نزوى الريادية في تعزيز الوعي حول المالية الإسلامية.

وتُعد شراكة بنك نزوى مع هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثالا متميزا لتحقيق نمو وازدهار قطاع الصيرفة الإسلامية. و كجزء من هذا التعاون، ستعتمد الأيوفي أربعة مُدرّبين من بنك نزوى وهم: الدكتور، منصور القضاة - رئيس قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى والفاضل محمد سجاري - رئيس الهيكلة الشرعية، والفاضل منذر الغزالي - مدير قسم مخاطر عدم الالتزام الشرعي، والفاضل مصطفى الناعبي - نائب مدير التدريب الشرعي، كمدربين معتمدين من قبل هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).

و في تعليقه حول هذه المناسبة، قال الفاضل سالم المحاربي : "نفخر بأن نكون في طليعة المُبادرين بهدف تعزيز الوعي المُجتمعي حول الصيرفة الإسلامية. وفي بنك نزوى، نؤمن أنه من الضروري مشاركة المعرفة حول ممارسات البنوك و التمويل والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حتى يتمكّن الناس من اتخاذ قرارات مالية حكيمة تتماشى مع مبادئهم و أساليب حياتهم. حيث ستساهم هذه المشاركة وتوقيع الاتفاقية في نقل خبرتنا العميقة في الصيرفة الإسلامية إلى جمهور أوسع، وتثقيف الجماهير حول المبادئ الأساسية التي تجعل من التمويل الإسلامي بديلاً قيّمًا."

وفي سياق المؤتمر، نظّمت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) للمرة الأولى "أسبوع بناء القدرات" ويُعنى هذا المؤتمر بتطوير مهارات ومعارف العاملين والممارسين في مجال الصيرفة الإسلامية. حيث شهدت الفعالية أيضًا مشاركة 30 دولة في مجموعة واسعة من ورش العمل والتي استمرت لمدة خمسة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن سجل بنك نزوى يحفل بمبادرات رائِدة في مجال نشر الوعي بالصيرفة الإسلامية، إذ عبر برنامجه التثقيفي للصيرفة الإسلامية، الذي يُظهر التزام البنك منذ تأسيسه بتعزيز و نشر الوعي بمبادئ وأسس التمويل المتوافق مع الشريعة و مزاياه المتنوعة بين أوساط المُجتمع العُماني، تم إجراء العديد من هذه الجلسات التثقيفية في مختلف ولايات السلطنة. بالإضافة إلى التعاونات البارزة مع الجامعات والكليات والمؤسسات المحلية والعالمية لاستضافة هذه الجلسات. حيث تكللت مساعي و جهود البنك المتواصلة في نشر الوعي بين فئات مختلفة من المجتمع بالنجاح الباهر، ومن خلال جهوده المتعددة لنشر المعرفة حول الصيرفة الإسلامية، يستمر البنك في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية حكيمة تتناسب مع أسلوب حياتهم و معتقداتهم.

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-انتهى-