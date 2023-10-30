مسقط - يشاركُ بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان، في فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران، الذي يستضيفهُ مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023، وتنظمُه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تزامناً مع الفعاليات العالمية المصاحبة لأكتوبر العمران، حيثُ يسلطُ الحدث الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المُدن في تشكيل الاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية.

تأتي مشاركة البنك في المؤتمر انطلاقاً من إيمانه الراسخ بتعزيز رؤيته الشاملة للتنمية العمرانية، من خلال إيجاد أفضل حلول التمويل العقاري المتوافقة كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عُمان، وباعتباره مؤسسة رائدة في قطاع التمويل الإسلامي، يدركُ البنك دوره الراسخ لنشر الوعي بأهمية التخطيط العمراني المستدام لبناء اقتصاد حضري مرن يتكيف مع متغيرات الحياة بكل سلاسة ويُسر.

وفي حديثه حول مشاركة البنك في هذا الحدث البارز، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، مسلطاً الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه البنك في هذا المجال: "نحنُ في بنك نزوى نكرس جهودنا الدؤوبة لتعزيز ثقافة التخطيط العمراني المستدام والمرن من خلال توفير منتجات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تمثل مبادئنا المالية أساساً للاستثمارات الواعية بيئيًا، التي تهدف لبناء مجتمعات حضرية متأصلة اقتصاديًا ومتكاملة اجتماعيًا.

وأضاف قائلاً: "يتوافقُ النهجُ الذي نتبعهُ مع شعار مؤتمر أكتوبر العمران لهذا العام، الذي يركز على الشمولية والاستدامة والازدهار، إذ لا تقتصر مشاركتنا في هذا الحدث على تبادل الخبرات والرؤى حول التنمية العمرانية فحسب، بل تتعدى لتثبت الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التمويل الإسلامي في تحقيق المرونة والاستدامة، فلطالما حرصنا على توفير بدائل تمويلية آمنة من خلال تقديم محافظ من حلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، معززين التزامنا بالتنمية العمرانية المستدامة.

ويستعرضُ مؤتمر أكتوبر العمران لهذا العام، الذي يأتي تحت شعار "مُدن أفضل، حياة أفضل" أبرز الجوانب لبناء الاقتصادات الحضرية التي تتكيف مع الاحتياجات المتغيرة والملحة للمجتمع، والحديث عن "مرونة الاقتصاد الحضري"، ويستضيفُ الحدث الشامل الذي يستمر ثلاثة أيام مؤتمر الإسكان الخليجي، ويغطي 4 محاور رئيسية تسلط الضوء على أحدث الأبحاث وأوراق العمل وهي: التخطيط العمراني، والإسكان، ومستقبل المباني المدرسية، ومرونة المدن. ولتشجيع الابتكار في هذا القطاع، نظم الحدث مسابقة هاكاثون الخليج للتخطيط العمراني للمرة الثانية في هذا العام.

يحرصُ بنك نزوى على توجيه تركيزه نحو تعزيز الاستدامة والتقدم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال مشاركته ودعمه المتواصل لمثل هذه الفعاليات، ويواصل البنك ريادته ليكون لاعباً أساسياً في قيادة دفة التغيير والابتكار في القطاع لبناء اقتصادات حضرية مرنة تلبي احتياجات الأفراد، وتتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للبلاد.

كما يقدم بنك نزوى خلال مشاركته في المعرض مجموعة من ورش العمل والتي تتمثل في عدة محاور ضمن مفهوم الاستدامة وطرق انتهاجها في بنك نزوى، ونبذه تعريفية حول الخدمات الهندسية المقدمة من بنك نزوى لعملائة، والحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ,ونبذه حول الصيرفة الإسلامية.

#بياناتشركات

- انتهى -