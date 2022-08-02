عقد بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين الموافق في 01 أغسطس 2022، حيث تم استعراض جدول الأعمال والموافقة على مختلف البنود المدرجة عليه. وترأس السيد محمد يوسف المانع، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاجتماع الذي عُقد عبر تطبيق "زوم" Zoom بحضور أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس") والمساهمين وفريق الإدارة العليا في البنك.

وقد صادقت الجمعية العمومية غير العادية على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تغيير اسم البنك إلى "بنك لشا" وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاسم الجديد للبنك واجراء اية تعديلات ضرورية لتطبيق الاسم الجديد والشعار والعلامة التجارية واسم المجال والموقع الإلكتروني أوعناوين البريد الإلكتروني، فضلاً عن أسماء الشركات التابعة للبنك. كما فوّض المساهمون أيضاً رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على جميع الاتفاقيات والطلبات والنماذج ‏والتعديلات والتغييرات والتصريحات أو أية مستندات أخرى مطلوبة من قبل أي سلطة او جهة حكومية أو مؤسسة خاصة لغرض اعتماد اسم البنك الجديد، وأسماء الشركات التابعة والشعار والعلامة التجارية والمجال والتعديلات على عناوين البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.

كما ناقش المساهمون الحاضرون في الاجتماع التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ووافقوا عليها، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة ذات الصلة. وفوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على التعديلات الطارئة على النظام الأساسي للشركات التابعة للبنك والتي تتعلق بتغيير أسماء الشركات التابعة لتعكس الاسم الجديد للشركات التابعة، وإجراء التعديلات اللازمة إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسجيل النظام الأساسي المعدل لجميع تلك الشركات لدى السلطات المعنية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

كما فوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة في استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي أو أية قطاعات أخرى تؤدي إلى الاستحواذ المحتمل على أسهم في شركات أخرى من خلال الشركات التابعة للبنك والموافقة على أية معاملات يتم تنفيذها في القطاع المذكور أو أي قطاع آخر، كذلك تم تخويل رئيس مجلس الإدارة صلاحية تعديل النظام الأساسي للبنك ليعكس التفويض أعلاه كجزء من الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس بموجب النظام الأساسي وإجراء أية تعديلات ضرورية في حال طلبت الجهات التنظيمية ذلك واتمام جميع الأعمال لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات المختصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

وتعليقاً على الاجتماع، صرح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني قائلاً: "انعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية بنجاح حيث تمت المصادقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما قرار تجديد العلامة التجارية وتغيير اسم البنك الذي من شأنه أن يدعم استراتيجية نمو البنك المستقبلية. وعلى مدى السنوات الماضية، انصب تركيز البنك على صياغة استراتيجية أعمال جديدة نجح بموجبها في تحقيق نتائج مذهلة عززت من قدرات البنك ورفعت من مكانته في قطر. وقد تمكن بنك قطر الأول من تعزيز أدائه المالي وتحقيق نتائج قياسية فضلاً عن تطوير محفظة استثمارية أكثر تنوعاً وتحقيق إيرادات ثابتة ومستمرة، مما ساهم في تعزيز ربحية البنك خلال المرحلة الدقيقة من التحول إلى اتجاه استراتيجي جديد."

بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ) .

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