بهدف إلهام قادة الغد: حملة لبنك ظفار عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعنوان "ليش ما؟"

تتماشى الحملة مع رؤية عمان 2040

مسقط: يسر بنك ظفار، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، أن يعلن عن اطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "ليش ما؟" تهدف إلى إلقاء الضوء على أحلام وتطلعات شباب عمان، والتي تتماشى مع رؤية 2040، مما يؤكد التزام بنك ظفار بدعم وتحقيق الأهداف طويلة الأجل لسلطنة عمان.

حول حملة ليش ما؟

يؤكد بنك ظفار من خلال هذه المبادرة مجددًا على مبادئه بأن أطفال عمان هم حجر الأساس لعُمان مزدهرة ومتطورة بحلول عام 2040، وذلك من خلال تشجيع الأطفال على تخيل أحلامهم وكيف يرون بلادهم في المستقبل، وبذلك يهدف البنك إلى غرس الشعور بالفخر والانتماء منذ سن مبكرة.

تتمثل رؤية عمان 2040 في بناء أمة تزدهر فيها التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة والرفاهية لشعبها. وتجسد حملة بنك ظفار هذه الرؤية من خلال تعزيز الشعور بالفخر والانتماء، وتشجيع الأطفال على تحقيق أحلامهم ووظائفهم المستقبلية التي تساهم في تشكيل مستقبل عمان المشرق.

تتزامن هذه الحملة الرائدة مع إطلاق بنك ظفار لحساب الأطفال، حيث يقدم البنك للآباء القدرة على فتح حسابات أطفالهم عبر موقعه الإلكتروني وعبر تطبيق "انطلاقة" للهاتف النقال، وتجعل هذه المزايا الجديدة من السهل والراحة على الآباء والأمهات البدء بمستقبل مالي متين لأطفالهم. ويمكن فتح حساب الأطفال لجميع الأطفال - من حديثي الولادة ولغاية 13 عامًا.

ليش ما؟ ليست حملة ترويجية فحسب؛ بل هي تعبير عن مشاركة البنك الحريصة في تشكيل مستقبل أطفال عمان، وهم القادة المستقبليون لسلطنة عمان العريقة بحيث تتماشى مع رؤية عمان 2040، من خلال تحفيز خيال العقول الشابة.

ويحرص البنك على تعزيز مكانته في القطاع المالي والمصرفي للسلطنة من خلال تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر توفير أفضل المنتجات والخدمات، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.

لمعرفة المزيد حول بنك ظفار تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك (www.BankDhofar.com)، أو التواصل عبر وسائل التواصل الإجتماعي: فيسبوك (www.facebook.com/BankDhofar)، وتويتر (@BankDhofar)، والإنستجرام (www.instagram.com/BankDhofar)، أو بالإتصال بمركز خدمة الزبائن على مدار الساعة على .

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