مسقط: تحت رعاية معالي صاحبة السمو السيدة الدكتورة/ منى بنت فهد آل سعيد - مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، افتتح بنك ظفار فرعه الجديد في جامعة السلطان قابوس بمسقط. وتمثل هذه التوسعة علامةً بارزة أخرى ضمن التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مريحة وسهلة الوصول للزبائن، وخدمة مهمة للمجتمع في جميع أنحاء عُمان. وقد حضر حفل الافتتاح كبار الشخصيات والمسؤولين وأفراد المجتمع وعدد من الإدارة التنفيذية لبنك ظفار.

وكجزءٍ من التزام البنك بتقديم تجارب استثنائية لزبائنه، يقدم الفرع الجديد في جامعة السلطان قابوس مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، مع نخبة من الموظفين من ذوي الخبرة والمدربين جيدًا لتقديم المشورة والمساعدة التي تلبي احتياجات الزبائن، كما أن التواجد في تلك المنطقة الحيوية يعمل على زيادة قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول بخدماتها إلى مختلف فئات الزبائن تفعيلاً لمبدأ الشمول المالي الذي يعد أحد استراتيجيات البنك.

يُعد تصميم الفرع الجديد مواكباً لأحدث التطورات التى يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للزبائن سواءً من الشركات أو الافراد في ظل حرص البنك ان يتمتع زبائننا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة.

كما يواصل بنك ظفار جهوده الكبيرة في تعزيز خدماته وضمان سهولة الوصول إليها بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 دعمًا للنمو الاقتصادي وتقديم خدمات مالية متكاملة. ويعكس الفرع الجديد في جامعة السلطان قابوس استراتيجية البنك لتوسيع وجوده في المناطق الرئيسية من السلطنة بهدف تسهيل توفير المنتجات والخدمات المصرفية الشاملة للزبائن.

وعلى مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، توسعت شبكة فروع بنك ظفار من 65 فرعًا لتصل إلى أكثر من 110 فرعًا، مما يضمن أن مجموعة خدماته المالية الشاملة أصبحت الآن متوفرة لشريحة أكبر من الزبائن، وأقرب إليهم عبر شبكة الفروع المتواجدة في جميع أنحاء سلطنة عمان. كما استثمر البنك بشكل كبير في تعزيز قنواته الرقمية، مما يوفر للزبائن تجربة مصرفية سلسة وحديثة مع أكثر من 310 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الإستخدام – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات). وتقع شبكة الفروع المتنامية في مواقع استراتيجية في جميع محافظات سلطنة عمان، بما في ذلك الولايات والمدن الرئيسية في محافظة مسقط وبقية المحافظات.

لمعرفة المزيد حول بنك ظفار تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك (www.BankDhofar.com)، أو التواصل عبر وسائل التواصل الإجتماعي: فيسبوك (www.facebook.com/BankDhofar)، ومنصة إكس (@BankDhofar)، والإنستجرام (www.instagram.com/BankDhofar)، أو بالإتصال بمركز الاتصالات على مدار الساعة على 24791111.

#بياناتحكومية

-انتهى-