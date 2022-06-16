أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فوزه بجائزة "أفضل ابتكار تقني في قطاع الخدمات المالية" المرموقة وذلك خلال حفل توزيع جوائز سيملس الشرق الأوسط لعام 2022 الذي أقيم مؤخراَ في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي.

وقد نال البنك هذا التكريم عن تطبيق CBD Investr، والذي يعد أول منصة استشارات استثمارية آلية في المنطقة تقدم من قبل بنك. ويقوم التطبيق بإدارة المحافظ الاستثمارية بفاعلية لتقديم أداء مثالي معدّل حسب المخاطر وذلك بفضل الخوارزميات الذكية التي تدعمه.

وتُعد جوائز "سيملس" من أكثر الجوائز شهرة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بمجالات المدفوعات والتجارة الإلكترونية وصناعة التجزئة، وتهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يظهرون قدرات استثنائية على النجاح ووضع معايير جديدة للتميز.

وقد تسلم الجائزة علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات، وأميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وخالد الحمادي، رئيس المبيعات والفروع، ووصال ديسويندري، رئيس القنوات الرقمية والرقمنة.

تعليقاً على حصول البنك على هذه الجائزة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يعتبر التحول الرقمي والابتكار عنصرين أساسيين لنجاحنا المستمر وسنواصل التزامنا بالاستثمار في هذ المجالات لنبقى في صدارة القطاع المصرفي، إلى جانب تزويد عملائنا بتجربة مصرفية مريحة وسلسة. نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة وذلك تقديراً لجهودنا في تقديم عصر جديد من خدمات إدارة الثروات الرقمية لجميع الأفراد في جميع أنحاء المنطقة، حيث يعد CBD Investr تطبيق مبتكر يستخدم التقنيات المتطورة لتقديم حلول استثمارية على مستوى عالمي، لمساعدة العملاء على تنمية ثرواتهم بطريقة مريحة وأكثر شفافية وبأسعار معقولة ".

كما علق علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري، قائلاً: "يسرنا الحصول على جائزة "أفضل ابتكار تقني في قطاع الخدمات المالية" ضمن جوائز سيملس الشرق الأوسط لعام 2022. يساعد تطبيق CBD Investr المستثمرين على إنشاء محفظة استثمارية مثالية بناء على البيانات التي يقدمها العميل واختياراته. هدفنا هو جعل الاستثمار بسيطًا ومريحًا، وبالتالي تشجيع العملاء على البدء في الاستثمار في وقت مبكر من حياتهم."

ويتيح CBD Investr للعملاء الاستثمار في محافظ متنوعة عالمياً من الأسهم والسندات وفئات الأصول الأخرى باستخدام صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة (ETFs)، حيث يتم تصميم هذه المحافظ بناءً على أهداف العميل المالية ومدى تقبلهم للمخاطرة.

ويوفر التطبيق للعملاء خيار الاستثمار الاستشاري الآلي أو خيار الاستثمار الذاتي. وتتم إدارة المحافظ ضمن خيار الاستثمار الاستشاري الآلي بفعالية بواسطة خوارزميات ذكية تقديم للعملاء الأداء الأمثل دون الحاجة إلى مراقبة الأسواق وتتبعها. أما خيار المستثمر الذاتي فإنه يمنح العملاء المرونة في شراء وبيع أسهمهم المفضلة وصناديق الاستثمار المتداولة في الوقت الفعلي، مما يوفر لهم تجربة شخصية وخاصة.

#بياناتحكومية



- انتهى -

نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن غالبية البنك مملوك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـالسيد سانديب بودوفال، رئيس إدارة التسويق على الرقم 04 2121 899 أو على البريد الالكتروني sandeep.poduval@cbd.ae