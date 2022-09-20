دبي: تعزيزاً لالتزامه القوي بأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين ورعاية المواهب الإماراتية الشابة كمؤسسة مصرفية عريقة، أعلن بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن مشاركته في معرض رؤية الإمارات للوظائف، المعرض السنوي الذي يشكل منصة رائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل لتمكين الشباب الإماراتي. ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي ما بين 20 و22 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة Dubai SME، التي تعد جزءاً متكامل الخدمات يتبع لاقتصادية دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

ويأتي المعرض هذا العام كنسخةٍ محسّنة من معرض الإمارات للوظائف المعتاد، وقد أطلق عليه منظموه تسمية "رؤية" سعياً منهم لرسم صورة للمستقبل تعزز الشغف وتمثل طموحاتنا وآمالنا. ويعد معرض الإمارات للوظائف من أهم معارض التوظيف والتدريب الرائدة على مستوى الدولة، وقد تم إطلاقه بهدف تزويد مواطني دولة الإمارات بالأدوات اللازمة لبناء مسيرة مهنية للمستقبل. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام عدداً كبيراً من الخريجين والمهنيين الإماراتيين، إذ أنه يوفر منصة تمكن الشباب من التواصل مع صناع القرار وزيادة معارفهم من خلال ورش عمل متخصصة، وبرامج تدريبية لتطوير مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم وشحذ هممهم عبر المشاركة في جلسات تحفيزية.

وفي تعليقها على مشاركة بنك دبي الإسلامي في المعرض، قالت رفيعة العبار، مدير إدارة الموارد البشرية في البنك: "نحن في بنك دبي الإسلامي، متحمسون جداً للمشاركة في معارض التوظيف المتميزة كمعرض رؤية الإمارات للوظائف، إذ أنها تتيح لنا التواصل واستقطاب أفضل المواهب الإماراتية الشابة على مستوى الدولة بأكملها. ويسرنا أن نلتقي بالمواطنين الإماراتيين ومشاركتهم عزمهم وتصميمهم الكبيرين على بناء مستقبلهم المهني، ويسعدنا أن نوفر لهم فرص عمل تعزز مهاراتهم وتفتح الآفاق لهم لبناء مسيرة مهنية ناجحة، وتمكنّنا في الوقت نفسه من تنمية فريق البنك".

وجدير بالذكر أن التوطين لطالما كان ركيزة أساسية للنمو في بنك دبي الإسلامي، وقد وصلت نسبة التوطين في البنك في عام 2021، إلى ما يقارب 45٪، أي ما يقرب من نصف إجمالي موظفي البنك. كما حقق البنك معدلات توطين بنسبة 100٪ على مستوى مديري الفروع، وهذا يمثل أفضل المستويات وفق المصرف المركزي الإماراتي.

من جانبها، قالت منى المازمي، رئيس قسم التوطين في بنك دبي الإسلامي: "لدينا إيمان راسخ بأن التوطين شكل عنصراً أساسياً في نجاح بنك دبي الإسلامي على مدى السنوات القليلة الماضية، كما كان له أيضاً تأثير إيجابي عميق على النمو والتنمية الاقتصادية في الإمارات. ونظراً لأننا أول بنك إسلامي في الدولة، فإن التوطين يشكل جزءاً جوهرياً في فلسفتنا، ولهذا فإننا ملتزمون بمواصلة دعم مساعي الحكومة في مجال التوطين، من خلال تعزيز جهودنا لتنمية المواهب المحلية الشابة، وتمكينها من الازدهار لنجعل منهم قادة في بنك دبي الإسلامي والقطاع المصرفي ككل".

ويعد بنك دبي الإسلامي من أهم اللاعبين في القطاع المصرفي في مجال تمكين الشباب الإماراتي وتوفير بيئة عمل تدعم التنوع والتعاون ويلائم المواطنين الإماراتيين، وذلك بإطلاقه العديد من المبادرات المهنية وبرامج التدريب والتطوير. وقد عززت استراتيجية البنك مكانته "كجهة عمل مفضلة"، إذ عمل على بناء بيئة عمل متنوعة وشاملة، توفر آفاقاً رائعة لجميع الموظفين، وتركز على جذب المواهب الإماراتية ودعمها وتدريبها في مختلف الجوانب الرئيسية للأعمال.

هذا وتمكن بنك دبي الإسلامي من تحقيق تحولٍ كبيرٍ مبتعداً عن الطريقة الكمية التقليدية لتوظيف المواطنين الإماراتيين نحو نهج استراتيجي نوعي مستهدف يركز على التطوير المستقبلي للموظفين لشغل مناصب رئيسية. ويعمل البنك على إيلاء الأهمية لمفهوم رأس المال البشري وليس للموارد البشرية، متجنباً الالتزام بنهج أوحد للجميع في مجال التنمية الشخصية، مما أدى إلى حصول العديد من المواطنين الإماراتيين على مناصب قيادية في البنك.

لمعرفة المزيد عن البرامج التدريبية لبنك دبي الإسلامي، يرجى زيارة الرابط: https://www.dib.ae/work-with-us

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