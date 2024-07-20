تماشياً مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والحرص على تضافر الجهود مع مؤسسات القطاع الحكومي، قام بنك بوبيان مؤخراً بمجموعة من المبادرات والمساهمات الاجتماعية المتنوعة التي تُرسخ مكانته ودوره الريادي كونه البنك الأقرب إلى عملائه ومختلف شرائح المجتمع سعياً لتقديم نموذجاً يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وقال المسؤول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية حمد السند "يواصل برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان تحقيق تقدم وتأثير إيجابي ملموس على كافة المستويات، وذلك من خلال التوسع في خارطة مبادراته ومساهماته المجتمعية لمختلف شرائح المجتمع".

وأوضح أن سلسلة المبادرات الاجتماعية تمت بالتعاون مع عدداً من مؤسسات القطاع الحكومي بالدولة مثل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للرعاية السكنية، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الحكومي جزءاً لا يتجزأ من التزام بوبيان المؤسسي وتعزيز دور القطاع الخاص.

** ترشيد استهلاك الكهرباء "وفر .. لتدوم"

تماشياً مع توجهات ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، قام بنك بوبيان باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لرفع العبء المتزايد الذي تواجهه وزارة الكهرباء والماء لاسيما خلال فترة الصيف مثل إغلاق شبكة الأنوار وضبط أنظمة التكييف على درجة 24 في جميع المباني الرئيسية لبوبيان وشبكة الفروع بعد أوقات الدوام الرسمية.

وقام بوبيان بمشاركة موظفيه لبعض التعليمات اللازم اتباعها حتى في منازلهم كخطوة توعوية هامة لنشر ثقافة الترشيد في الحياة اليومية وذلك من منطلق تعزيز دوره المجتمعي تجاه الحفاظ على موارد الدولة وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.

** وداع حجاج بيت الله

انطلاقاً من التزامه بتعزيز التواصل مع المجتمع في مختلف المناسبات الاجتماعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، شارك بنك بوبيان في وداع حجاج بيت الله المغادرين إلى الأراضي المقدسة، حيث قام فريق بوبيان التطوعي بتقديم عدداً من الهدايا متمنيين لهم سلامة الوصول وحجاً مبروراً.

** توزيع مظلات لمراجعي "السكنية"

قام فريق بوبيان التطوعي بتوزيع مجموعة من المظلات الشمسية للسيارات لمراجعي الهيئة العامة للرعاية السكنية، وقد توجه المراجعون بالشكر إلى بنك بوبيان على هذه المبادرة مؤكدين أنه ليس بالغريب على بوبيان كونه البنك الرائد في المبادرات الاجتماعية المميزة والأقرب دائما إلى مختلف شرائح المجتمع.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا