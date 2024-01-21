العجيل :التعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي يُسهم في نجاح معايير التنمية المستدامة للعمالة الوطنية الشابة

العبيد: موظفينا هم المحرك والركيزة الأساسية في مسيرة النجاح المتواصل

شارك بنك بوبيان في اليوم الوظيفي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار لتعريف مجموعة من خريجي البرنامج التدريبي للهيئة بأهم الركائز اللازمة لتعزيز مساراتهم الوظيفية وسُبل التطور المهني وسط بيئة عمل استثنائية وذلك ضمن مساعيه المستمرة لتوظيف العمالة الوطنية الشابة في القطاع الخاص.

وقال مسؤول استقطاب المواهب في بنك بوبيان فواز العجيل "سعدنا كثيراً بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال اليوم الوظيفي لخريجي برنامج التدريب كجزء من المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وضرورة تعاونه مع مؤسسات القطاع الحكومي الأمر الذي يسهم في تحقيق معايير التنمية المستدامة لكلاً من الطرفين".

وأضاف "خلال فعاليات اليوم الوظيفي، نظمنا ورشة عمل تناولت نهج بوبيان والتزامه باتباع أفضل ممارسات التطوير المستمر والاستثمار في مهارات موظفيه الحاليين أو المنضمين الجدد من خلال رسم سُبل التطور الوظيفي المدعومة بعوامل النجاح المستقبلي لصنع تغيير إيجابي وملموس يواكب التواجهات التي يشهدها القطاع المصرفي.

وأوضح أن بنك بوبيان دائماً يحرص على خلق بيئة تدريبية متطورة تساعد كوادره البشرية على تحقيق الأهداف الوظيفية الشخصية وكذلك الاستراتيجية للمؤسسة بشكلٍ عام، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والابداع والتفكير خارج الصندوق ما ينعكس إيجابياً على الخدمات والمنتجات التي يقدمها للعملاء.

** دعم وتطوير الكفاءات

من جانبه قال مساعد مدير في إدارة المواهب فؤاد العبيد أن مثل هذه المبادرات الوظيفية تُشكل جزءاً من قيم بنك بوبيان التي تحث على الاهتمام بموظفيه و صقل مهارات المنضميين حديثاً والذين سيجتازوا مراحل عدة من التقييمات المكثفة لاختيار المرشح الأنسب للوظائف الشاغرة من خلال برنامج تدريبي مكثف للنهوض بقدراتهم اللازمة لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي إيماناً منا في تمكين جيل جديد من القادة المستقبليين."

وأوضح أن بوبيان يضع موظفيه ضمن ركائزه الأساسية كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل الذي يشهده من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج لتدريب موظفيه بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية للتدريب بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من ابرز الخبراء المتخصصين الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أدائهم في العمل وتحسين جودة الخدمات المقُدمة للعملاء.

وأضاف العبيد أن بوبيان استطاع أن يفرض نفسه اليوم كأحد أهم واجهات العمل المُفضلة لدى شريحة الشباب المقُبل على الالتحاق بسوق العمل وتوفير ما يتماشى مع تطلعاتهم لتقديم أفضل ما لديهم ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في بوبيان مضيفاً ان بنك بوبيان يُعد من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية والتى تجاوزت حالياً 81%.

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-انتهى-