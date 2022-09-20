ضمن قائمة غلوبل فاينانس

الصالح : وصولنا لهذه المكانة والمركز يؤكد نجاح استراتيجيتنا في التوسع محلياً والانطلاق المدروس خارجياً

تمكن بنك بوبيان من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الأخيرة من خلال تقدمه إلى المركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لأكثر البنوك الإسلامية الأكثر اماناً على مستوى دول الخليج وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك وقوته في مواجهة مختلف الأزمات.

وأعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات و الإدارة المالية و الخزانة و الإدارة القانونية عبدالسلام الصالح عن شعوره بالفخر إزاء تلك الإضافة للتقديرات العالمية التي حصل عليها البنك خاصة انها تأتي استناداً إلى التقارير الصادرة عن أفضل مؤسسات التقييم المالي على مستوي العالم كما أنها تأتي لتؤكد بالدليل على قدرة البنك على اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة دولياً اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك.

وأضاف " يمثل تقدمنا إلى المركز الرابع – مقارنة بالمركز الخامس قبل عامين ضمن نفس القائمة – خطوة أخرى نحو التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات التى تجعلنا نقترب من الهدف الأكبر لنكون ضمن قائمة البنوك الإسلامية المميزة على مستوى العالم " .

وأشار الصالح أن هذا الإنجاز يكتسب أهميته من أهمية وقوة المؤسسة المانحة المشهود لها بالقوة والحيادية التامة واعتمادها على مرجعية الأرقام والتقارير الموثقة مؤكداً أن ذلك أيضاً يؤكد نجاح البنك في التوسع محلياً والانطلاق المدروس خارجياً من خلال الاستحواذ على نسبة مؤثرة في بنك لندن والشرق الأوسط وتأسيس بنك نومو كأول بنك إسلامي رقمي عالمي.

ويعتمد مؤشر غلوبل فاينانس لاختيار المؤسسات المالية الاكثر أماناً على مستوى العالم على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى للبنوك من قبل وكالات التصنيف العالمية موديز وفيتش وستاندرد أند بورز بالإضافة إلى معايير إجمالي الأصول لقائمة أكبر 1000 بنك عالمياً.

** الاستقرار والامان

وقالت مؤسسة غلوبل فاينانس في تقريرها ان الاستقرار والأمان مازالا على رأس الأولويات حالياً في عالم المال والأعمال وأول اهتمامات المستثمرين حول العالم ومن هنا تأتي أهمية هذه القائمة التي تضم أكثر البنوك أمانا في العالم.

وأضافت " أن الكثير من المستثمرين والعملاء حول العالم ينظرون إلى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة المدى للبنوك كمعيار أساسي ومقياس حقيقي لمستوى أمان البنوك التي يتعاملون معها ".

وضمت القائمة الرئيسية عشرة بنوك خليجية 3 بنوك كويتية و 3 قطرية و 3 امارتية وبنك سعودي.

** المائة الكبار

ومؤخراً تم اختيار البنك ضمن قائمة المائة الكبار على مستوى الشرق الأوسط لمجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليتوج البنك بذلك عقد كامل من الإنجازات والنجاحات التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي .

ويضاف هذا الإنجاز إلى الفريق التنفيذي للبنك بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد الذي تمكنوا من تحقيق نجاحات متتالية قفزت بأرقام البنك الى مستويات قياسية.

وتم وضع هذه القائمة التي تعدها سنوياً مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الارباح لعام 2021.

** نمو المؤشرات المالية

ويعتبر وصول بوبيان إلى هذه القوائم والاختيارات العالمية إنجاز هام للبنك لاسيما اذا ما وضعنا في الاعتبار المكانة التي كان عليها البنك قبل عشر سنوات كواحد من البنوك الصغيرة محلياً وصعوده التدريجي حتى وصل إلى المركز الثالث محلياً.

وتشير جميع مؤشرات البنك الرئيسية إلى نتائج الجهود التي قام بها الماجد وفريقه حيث ظهرت بشكلٍ سريع في نهاية 2010، وبعد أقل من عامين على التحول، ارتفعت محفظة تمويل البنك بنسبة 73% من 1.6 مليار دولار أمريكي في 2008 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في 2010.

وخلال هذه الفترة (2010 إلى 2021) أصبحت محفظة تمويل الأفراد التي مثلت نسبه متواضعة من محفظة التمويل في 2008، تمثل42 % من محفظة التمويل حيث بلغت 7.9 مليار دولار أمريكي في 2021 (زيادة بـ 3 أضعاف على مدار 7 سنوات بمعدل سنوي مركب 17%) بينما زادت تمويلات الشركات عن الضعف خلال الفترة من 2008 إلى 2021 لتصل إلى 10.8 مليار دولار أمريكي.

وتغيرت تركيبة محفظة التمويل أيضاً حيث أصبحت المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) تمثل ما يقل عن 4% من إجمالي المحفظة في 2015 نزولاً من 46% في 2008.

وفي عام 2010، حقق البنك صافي ربح بلغ 20 مليون دولار أمريكي على الرغم من تحقيق صافي خسارة تبلغ 171 مليون دولار أمريكي في العام السابق وخلال الفترة من 2010 إلى 2021، ارتفع صافي ربح البنك بمعدل سنوي مركب يبلغ 21% ليصل إلى 106 مليون دولار أمريكي في 2021.

كما بلغت أصول البنك 24 مليار دولار أمريكي في 2021 ارتفاعاً من4.4 مليار دولار أمريكي في 2010 بمعدل سنوي مركب بلغ 17% كما استقرت القروض غير المنتظمة عند 1% من إجمالي القروض منخفضة القيمة في 2021 .

#بياناتشركات

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