في إطار جهوده المستمرّة لدعم مسيرة التحوّل الرقمي بدولة الكويت واستثمار كافة الفرص الواعدة في مجال الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية

الكويت، اختتم بنك برقان رعايته لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر الذي نظمته شركة "رازن" لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وكان المنتدى برعاية معالي السيد/ فهد علي زايد الشعلة، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وشاركت فيه كبرى شركات الحوسبة السحابية العالمية والمحلية، وشهد حضوراً مميّزاً للعديد من قيادات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بدولة الكويت.

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ محمد نجيب الزنكي، مدير عام – الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان: "إننا سعداء بمشاركتنا في المنتدى بنسخته الحالية حيث تعتبر البنوك الرافعة الاقتصادية الأساسية التي تستغلّ الفرص الاستثمارية للإسهام في نمو المجتمع وازدهاره. ويرى بنك برقان في التطوّر التكنولوجي وفرصه أكثر من مجرّد عائد مادي لتلك الاستثمارات التي تعود بالفائدة على البنك والمستثمرين فيه، إذ نعتبر أن علينا مسؤولية مجتمعية لدعم المبادرات التي من شأنها المساعدة في تطور المجتمع وتحقيق نموه المستدام، كما نسعى دائماً إلى تطوير الكفاءات البشرية الكويتية المؤهلة لقيادة الدولة نحو عصر يحكمه التطور التكنولوجي، وخاصة الذكاء الاصطناعي".

ومن جهته، تقدّم السيد/ طاهر عبدالعال – المدير الشريك في شركة "رازن" لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالشكر من بنك برقان لرعايته ومشاركته في المنتدى، لافتاً إلى أن منتدى الحكومة الإلكترونية أصبح محط أنظار شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية، ويلقى دعماً متواصلاً من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص التي ترى فيه نافذتها على كل جديد في هذا المجال".

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.