الكويت،أعلن بنك برقان رعايته الاستراتيجية لفعاليات مهرجان "فلير" الرياضي الثامن، وهو أحد أكبر تحديات رياضة اللياقة البدنية في الكويت. وتأتي هذه المبادرة المميّزة في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وتأكيداً على دوره المحوري في تعزيز الثقافة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع الكويتي على تبنّي أسلوب حياة صحّي.

ومن المتوقّع أن يشارك في المهرجان الذي يمتدّ بين 9 و11 نوفمبر في مارينا كريسنت، نحو 3000 متسابق من كلا الجنسين ممّن تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وما فوق، إضافة إلى أكثر من 7,500 زائر و200 متطوّع وحكمٍ تقريباً. وتندرج هذه الرعاية ضمن رؤية البنك الهادفة إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاستدامة وحوكمة الشركات (ESG)، والتي تنعكس في جهوده للاستثمار في مجال الاستدامة المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: "يسعدنا جدّاً أن نكون الراعي الاستراتيجي لحدث رياضي ضخم مثل مهرجان فلير، إذ نعتبر الرياضة أحد أهم الركائز الأساسية ضمن برنامجنا للمسؤولية المجتمعية، كما يسعى البنك دائماً إلى دعم الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم في الارتقاء بأسلوب حياة أفراد المجتمع. وسيتخلل المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناسب الكبار والصغار، والرياضيين المحترفين، لذلك ندعو الجميع للمشاركة وزيارة المهرجان الذي يستمر لمدة 3 أيام".

وبدوره، صرّح السيد/ يوسف الشايع، الرئيس التنفيذي في فلير فتنس: "إننا سعداء جداً برعاية ودعم بنك برقان لمهرجان فلير، فهذه الشراكة تؤكد اهتمام وتركيز البنك في مجال الرياضة وتشجيع الرياضيين على المشاركة في جولات التحدّيات البدنية على مدى 3 أيام، والتي تعتمد على القوة والمرونة والتحمّل. إضافة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المشاركين، حيث يعتبر مهرجان فلير أكبر تجمع رياضي يهدف إلى نشر التوعية الصحية والبدنية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية بطريقة عصرية ومتطوّرة. ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية للأطفال والكبار، إلى جانب معرض مخصّص لأصحاب المشاريع الشبابية الكويتية".

ولتمكين كافة روّاد المهرجان من التمتّع بتجربة متميّزة، سيتواجد موظفو بنك برقان في جناح مخصّص للتواصل بشكل مباشر مع الجمهور وتعريفهم بالأنشطة والمسابقات والجوائز القيّمة التي ستُوزّع على الفائزين. ومن خلال المهرجان سوف يتم تسليط الضوء على نشر التوعية المصرفية دعماً للحملة التوعوية "لنكن على دراية"، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية".

وتجدر الإشارة إلى أن رعاية بنك برقان الاستراتيجية لمهرجان فلير الرياضي تأتي ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرياضية في الكويت، إضافة إلى دعم الرياضيين الكويتيين، ولا سيّما أبطال الكويت الأولمبيين الذين ينافسون في المحافل الدولية.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.