أديس أبابا، إثيوبيا: وقع بنك المأوى الأفريقي للتنمية والاتحاد الأفريقي مذكرة تفاهم رائدة للتعاون في مواجهة تحديات الإسكان والتنمية الحضرية الحرجة في أفريقيا.

وتتماشى هذه الشراكة، التي تمنح المأوى الأفريقي صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، مع أجندة 2063 وتؤكد على الالتزام المشترك بضمان مستوى معيشي مرتفع ونوعية حياة ورفاهية لجميع المواطنين الأفارقة.

تحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون الرئيسية التي تهدف إلى معالجة العجز في الإسكان في إفريقيا ، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، وتعزيز جهود بناء القدرات.

مع الحاجة إلى ما يقرب من 53 مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء القارة وفجوة تمويلية قدرها 1.4 تريليون دولار ، ستستفيد هذه الشراكة من الحلول المبتكرة وتعبئة الموارد وتطوير السياسات لإحداث تأثير دائم.

نطاق التعاون

وتؤكد مذكرة التفاهم على التعاون الاستراتيجي في المجالات التالية:

الإسكان المستدام والتنمية الحضرية: مبادرات مشتركة لدعم المجتمعات المحلية المستدامة بيئيا والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

معالجة العجز في الإسكان: وضع استراتيجيات لتقليص الفجوة السكنية في أفريقيا وتحسين المستوطنات الحضرية.

بناء القدرات: برامج تدريبية وورش عمل لصانعي السياسات والمطورين وأصحاب المصلحة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

تعبئة الموارد: تنسيق الجهود لتأمين الموارد المالية والتقنية، بما في ذلك الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

تطوير السياسات والدعوة: تطوير سياسات مواتية والدعوة لرفع مستوى تحديات الإسكان والمناطق الحضرية على جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية.

البحث والابتكار التكنولوجي: التعاون في مجال البحث وجمع البيانات واعتماد التقنيات المبتكرة في مجال الإسكان والتخطيط الحضري.

الاستدامة البيئية: مبادرات لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في الإسكان والبنية التحتية الحضرية.

ويتضمن الاتفاق أيضا أحكاما للتعاون مع الهيئات الفرعية للاتحاد الأفريقي مثل AUDA-NEPAD وصندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي لتنسيق الجهود في جميع أنحاء القارة.

تفعيل مذكرة التفاهم

ولضمان التنفيذ الفعال، سيقوم البنك الشفتري للتنمية والاتحاد الأفريقي بوضع خطة عمل مشتركة تحدد أنشطة محددة وجداول زمنية وآليات مراجعة. ويمكن أن يشمل التعاون أيضا ترتيبات إعارة الموظفين واتفاقات تكميلية لمعالجة المجالات الناشئة ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن: "نرحب ترحيبا حارا ببنك إيلتر أفريك للتنمية كأحد المتعاونين الاستراتيجيين معنا. معا، سنعزز الجهود لإطلاق العنان للثروة الأفريقية القابلة للاستثمار وتعبئتها من أجل سد العجز السكني في القارة القائم على التحضر الشامل والمستدام".

وفي حديثه خلال حفل التوقيع، قال السيد ثيرنو حبيب هان، العضو المنتدب لبنك شيف للتنمية: "تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة إلى الأمام في رؤيتنا المشتركة للإسكان المستدام والتنمية الحضرية في أفريقيا. وبصفتنا بنكا إنميا متعدد الأطراف لعموم أفريقيا يركز على الإسكان والتنمية الحضرية، فإننا على ثقة من أن هذا التعاون مع الاتحاد الأفريقي سيزيد من قدرتنا على إيجاد حلول تحويلية تعالج العجز في الإسكان وتعزز نوعية الحياة للملايين".

نبذة عن بنك المأوى الأفريقي للتنمية

تأسس بنك المأوى الأفريقي للتنمية (ShafDB) في عام 1981 في لوساكا ، زامبيا ، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف لعموم إفريقيا مكرس لتعزيز وتمويل الإسكان الأخضر المستدام والتنمية الحضرية والبنية التحتية ذات الصلة. وتعمل من خلال أسهم 44 حكومة أفريقية واثنين من المساهمين المؤسسيين: البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين (Africa-Re).

تشارك المؤسسة في تمويل الإسكان والبنية التحتية ذات الصلة عبر سلسلة القيمة ، سواء على جانبي العرض والطلب ، من خلال خطوط أعمالها الأربعة (4) هي: مجموعة المؤسسات المالية (FIG) ، ومجموعة تمويل المشاريع (PFG) ، ومجموعة الشراكات السيادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ، ومجموعة إدارة الصناديق (FMG).

نبذة عن الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي هو منظمة قارية تهدف إلى تعزيز الوحدة والتعاون بين البلدان الأفريقية. تأسست المنظمة في مايو 1963 باسم منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) وأصبحت فيما بعد الاتحاد الأفريقي في يوليو 2002 ، والغرض الأساسي للمنظمة هو تحقيق السلام والأمن والازدهار لشعوب إفريقيا. يضم الاتحاد الأفريقي 55 دولة عضوا ويقع مقره الرئيسي في أديس أبابا ، إثيوبيا.

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