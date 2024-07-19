التميمي: تنظيم البنك لهذه الأنشطة التوعوية يوفر بيئة أكثر قدرة على التصدي لعمليات الاحتيال.

في إطار دعمه المتواصل لحملة التوعوية المصرفية لنكن على دراية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وتعزيزاً لجهوده الرامية إلى زيادة الوعي بالاحتيال ومخاطره وسبل تجنبه، نظم بنك الكويت الوطني جلسة نقاشية للطلاب المشاركين في برنامج "أسباير الوطني" للتدريب الصيفي للعام 2024، سلطت الضوء على أهمية الحماية من الاحتيال الإلكتروني، مع التركيز بشكل خاص على حماية الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرقت النقاشات خلال الجلسة إلى التدابير المختلفة التي تنفذها البنوك لضمان حماية عملائها ومعلوماتهم الشخصية الحساسة من الأنشطة الاحتيالية، مؤكدة على أهمية توخي الحيطة واتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من التهديدات التي يشكلها الاحتيال، خاصة في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه والذي تنتشر فيه الجرائم الإلكترونية.

واستعرض المتحدثون خلال الجلسة النقاشية المخاطر المرتبطة بمشاركة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) والعواقب المحتملة لذلك، مشيرين إلى أن الحفاظ على سرية كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) وعدم مشاركتها مع أي شخص تعد أفضل طريقة للحفاظ على سرية الحسابات المصرفية.

وتعليقاً على ذلك، قال المسؤول في إدارة التواصل الرقمي في بنك الكويت الوطني، عدنان التميمي: "شهدت الجلسة النقاشية تفاعلاً كبيراً من قبل طلاب برنامج أسباير الوطني للتدريب الصيفي للعام 2024، والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، حيث كانت الجلسة بمثابة منصة لاكتسابهم فهماً أعمق لإستراتيجيات تجنب الاحتيال، مع تعريفهم بأفضل الممارسات التي توفر لهم الأمان على الإنترنت وتحصّن دفاعاتهم ضد المخططات الاحتيالية التي قد تستهدفهم".

وأوضح التميمي أن تنظيم البنك لهذه الأنشطة التوعوية يسهم في إيجاد بيئة أكثر قدرة على التصدي لعمليات الاحتيال، مشيراً إلى أن الوطني يسلط الضوء عبر قنواته الإلكترونية المختلفة على أساليب الاحتيال المتنوعة، كما يحرص على التحذير دائماً من مخاطر الاحتيال، سواء باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو حتى المكالمات الهاتفية، وينشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مواد تحذر من الضغط على إعلانات مجهولة المصدر مثل التي تعد بالفوز بأرباح مغرية، أو تسجيل البيانات الشخصية في مواقع تداول غير موثوقة، أو الانسياق وراء حسابات تدعي تقديم منح ومساعدات.

ويحرص الوطني على تحذير متابعي قنواته الإلكترونية من كل طرق الاحتيال، عبر مشاركتهم مجموعة من الرسائل النصية والمصورة، وإعادة نشر رسائل حملة لنكن على دراية في ذلك الصدد، بهدف زيادة الوعي لدى كافة شرائح المجتمع بكيفية تفادي عمليات الاحتيال.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا