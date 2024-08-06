في إطار حرصه المستمر على تلبية احتياجات عملائه من شريحة الشباب وتقديم أفضل الخدمات والعروض التي تناسب نمط حياتهم، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق باقة الشباب بحلتها الجديدة وحملة تحويل المكافأة الطلابية، والتي تهدف إلى تقديم مزايا استثنائية وعروض حصرية للشباب الكويتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عامًا.

وتقدم باقة الشباب من بنك الكويت الوطني مجموعة واسعة من المزايا التي ترتكز على خمس فئات رئيسية وهي الترفيه، وتطبيقات توصيل المطاعم، والإلكترونيات، والرياضة، ونمط الحياة. وتتضمن الباقة عرض شراء تذكرة والحصول على أخرى مجانًا في سينما VOX. كما يمكن لعملاء باقة الشباب الحصول على خصم أسبوعي قدره 3 دنانير على طلبات الطعام عبر تطبيق Deliveroo، والاستفادة من خصومات شهرية كبيرة على منتجات مختارة من متجر Chips، بما يضمن لهم اقتناء أحدث الأدوات والمنتجات التقنية.

علاوة على ذلك، تتيح الباقة للشباب الحصول على خصم بنسبة 20% على جميع اشتراكات نادي Platinum وكذلكMiss Platinum، لتشجيعهم على اتباع حياة صحية. ولتعزيز تجارب التسوق للعملاء، توفر باقة الشباب أيضًا خصماً فورياً بنسبة 10% مع اكتساب النقاط في مختلف المتاجر.

وبالإضافة إلى ميزات الباقة، سيتمتع الطلاب الذين يحولون مكافآتهم الطلابية إلى بنك الكويت الوطني بمزيد من المزايا، تشمل استرداداً نقدياً أسبوعياً كل يوم جمعة يصل إلى 5 دنانير على الوقود في محطات شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، إضافة إلى الاستمتاع بتناول القهوة ووجبات خفيفة مجانية من Pret-A-Manger كل يوم سبت.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير أول بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، عبدالله النجدي: "تم تصميم حملة الشباب والمكافآت الطلابية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا من فئة الشباب، حيث نسعى لتقديم قيمة مضافة لهم من خلال مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم في مجالات الترفيه والتكنولوجيا ونمط الحياة واللياقة البدنية. وتأتي هذه الحملة تأكيداً على التزام بنك الكويت الوطني بتعزيز نمط حياة الشباب في الكويت."

ويعد الشباب محوراً رئيسياً في كافة ما تطلقه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني من خدمات وتحسينات وحلول دفع متطورة، وما تقدمه من جوائز وعروض استثنائية.

للمزيد من المعلومات عن باقة الشباب وللتقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني nbk.com/sha أو الاتصال بخدمة العملاء على [1801801].

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