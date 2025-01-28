النصر الله: نحرص على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع وخلق بيئة تحفيزية للجيل الجديد

• البرنامج يعمل على تعزيز ثقافة الإبداع لتحويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة

• البنك سيواصل مساعيه الهادفة إلى تطوير المجتمع وتهيئة مناخ يشجع على الإبداع والابتكار دائما

اختتم فريق بنك الكويت الوطني مشاركته في برنامج تحدي الابتكار الذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع كلية IE مدريد، واستمر على مدار 3 أشهر، حيث بدأ البرنامج بتعريف أساسيات الإبداع والابتكار قبل الخوض في مشروع الابتكار الحقيقي، على أن يتم تنظيم زيارة ميدانية إلى مبنى كلية إدارة الأعمال IE في مدريد بإسبانيا.

وخلال فترة البرنامج قدم فريق الوطني مشروعه والذي تضمن خدمة مصرفية مبتكرة، حيث تمت مناقشة المشروع مع إدارة البنك وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت السيد/ صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية السيد/ محمد العثمان، ورئيس مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في مجموعة بنك الكويت الوطني السيد/محمد الخرافي، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة السيد/ عماد العبلاني ومدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال السيد/ فيصل الفليج وقيادات أخرى من البنك.

وتضمن البرنامج العديد من المحاور التي تشمل التنفيذ الناجح للمبادرات الابتكارية وعملية التخطيط للابتكار وقياس تأثير الابتكار، وتصميم العروض القّيمة، كما تم عقد العديد من ورش العمل حول قيادة الابتكار، وشهد البرنامج تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة، حيث قضى المشاركون 3 أشهر في التدريب والتعليم واستكشاف طرق لدفع التغيير الحقيقي داخل مؤسساتهم، من خلال تقديم أفكار مبتكرة.

واستهدف البرنامج الذي أطلقته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لأول مرة في العام 2015 إلى تطوير وتنمية القدرات البشرية الابتكارية في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة الإبداع والنمو المعرفي لتحويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

ويعتبر برنامج تحدي الابتكار الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، هو أحد برامج التعليم التنفيذي المتميزة، حيث تعمل مجموعة صغيرة من الشركات المختارة مع كليات إدارة الأعمال IE مدريد، لتطوير مبادرات ومشاريع جديدة تعزز ثقافة الابتكار داخل كل مؤسسة.

وبهذه المناسبة قالت المديرة في إدارة المواهب والتطوير مريم النصر الله: «نؤمن إيمانا راسخا بأهمية تشجيع ثقافة الابتكار والإبداع، لذلك نحرص باستمرار على إطلاق ودعم العديد من المبادرات الرائدة في مختلف المجالات والقطاعات، والعمل مع مؤسسات الدولة والشركاء الاستراتيجيين لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وخلق بيئة تحفيزية للجيل الجديد».

وأضافت النصر الله: «مشاركتنا في هذا البرنامج الرائد تعكس التزامنا بدعم الابتكار والمعرفة، وحرصنا على تحفيز الباحثين الشباب على تقديم حلول مبتكرة تساهم في دعم المجتمع والاقتصاد، حيث تقوم إستراتيجية البنك على الابتكار والتطوير المستمر، وهو ما تمت ترجمته من خلال تقلده ريادة القطاع المصرفي في مجال الابتكار، ووضعه في المقدمة على المستويين المحلي والإقليمي».

وأكدت النصر الله أن بنك الكويت الوطني سيواصل مساعيه الهادفة إلى تطوير المجتمع وتهيئة مناخ يشجع على الإبداع والابتكار، وذلك عبر مشاركته في مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لاسيما وأن الشباب الكويتي يمتلك طاقات وقدرات تحتاج إلى التوجيه الصحيح من أجل استغلالها على أكمل وجه في دعم مسار التنمية المستدامة.

وأشادت النصر الله بالدوري الحيوي الذي تلعبه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في ترسيخ وتعزّيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار عبر الاطلاع على تجارب عالمية وكذلك الاستفادة من أرقى الخبرات المهنية والأكاديمية حول العالم.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يولي أهمية كبرى لتطوير كوادره البشرية التي تعد الدعامة الأساسية لتميز وريادة البنك وذلك عبر توفير أفضل البرامج التدريبية المتخصصة التي توافق أعلى المعايير العالمية بغية الارتقاء بالكوادر المهنية لتصبح مؤهلة للقيادة مستقبلاً.

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