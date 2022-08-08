بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت

نجلاء الصقر: الوطني يدعم كافة المبادرات والجهود الحثيثة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

احتضن بنك الكويت الوطني سلسلة من المحاضرات التوجيهية ضمن برنامج جيرلز فور جيرلز (G4G) للتدريب، والذي يعقد بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت.

وبرنامج G4G هو مبادرة عالمية تنتشر في 28 دولة، وقد تم إنشاؤها في عام 2017 من قبل مجموعة من النساء المتميزات، وجميعهن خريجات من جامعة هارفارد - كلية كينيدي للإدارة الحكومية ويهدف إلى معالجة عدم المساواة المستمرة بين الجنسين في المناصب القيادية في جميع أنحاء العالم، وخلق مجموعة من الفتيات مستعدات وقادرات على تولي مناصب قيادية في المجالات الرئيسية بمختلف المجالات الحكومية والأعمال التجارية والمجتمع المدني.

وعقدت سلسلة المحاضرات في مقر البنك الرئيسي وركزت على العديد من الموضوعات الهامة التي تضمنت "القيادة الشجاعة" وقدمتها مؤرخة من كلية هارفارد للأعمال، بالإضافة إلى جلسات أخرى تضمنت موضوعات "الاتصال" و"التفاوض" وغيرها. وخلال هذه الحلقة النقاشية تم تناول الشروط التي يجب توافرها لكي تصبح المرأة قائدًا لا يعرف الخوف ويكون لها تأثير ملموس على العالم، كما تم تقديم العديد من الأمثلة على القادة عبر التاريخ وكيف يمكن تطبيق هذه الدروس في الحياة الخاصة.

وتهدف هذه المحاضرات التوجيهية إلى تقديم الأدوات الهامة لمساعدة الموظفين في تحديد الأهداف والاهتمامات والحصول على الدعم للقضايا التي يتبناها الفرد من خلال فهم احتياجات واهتمامات الآخرين. والتقي خلالها الموظفون بالعديد من المتحدثين من داخل البنك، بالإضافة إلى المتحدثين الضيوف من مختلف القطاعات لمشاركة خبراتهم وإثراء الحلقات النقاشية.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: "يدعم بنك الكويت الوطني وبقوة كافة المبادرات والجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الفاعلة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة".

وأشارت إلى التزام بنك الكويت الوطني بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها وهو ما يجسده وصول العنصر النسائي إلى عضوية مجالس الإدارة وفي الأفرع الخارجية للبنك هذا بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في إدارة تطوير المواهب واتخاذ البنك للعديد من الإجراءات والتدابير بهدف مشاركة المرأة في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة لتطورهن الوظيفي.

هذا ويفخر بنك الكويت الوطني بأنه من أوائل مؤيدي مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في المنطقة، حيث بدأ مبكراً في النظر إلى المساواة بين الجنسين بطريقة أكثر منهجية مما ساهم في تبني البنك لهذه المبادئ بشكل كامل، وهو ما وفر إطارًا للعمل على مجمل أهداف التنمية المستدامة والتي يأتي يتمثل الهدف الخامس منها في المساواة بين الجنسين.

#بياناتحكومية

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